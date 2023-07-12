Чаще бы уничтожали тыловые объекты врага: ракеты ATACMS оказали бы существенное влияние на ход контрнаступления

Соединенные Штаты пока не дают Украине ракеты ATACMS, которые способные бить на 300 километров. Хотя именно это оружие помогло бы провести контрнаступление еще более эффективно.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, сейчас Украина имеет на вооружении крылатые ракеты Storm Shadow. Но также очень важно получить еще и американские ATACMS.

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Почему Украине нужны ракеты ATACMS

Как отметил Селезнев, в случае Storm Shadow Киев имеет достаточно незначительное количество носителей таких ракет. Оккупанты активно пытаются выследить украинские самолеты, из которых запускают это оружие.

Storm Shadow – отличная ракета. Но нам не хватает носителей для нее. А россияне пытаются выследить носители. При таких условиях есть риск для наших пилотов,

– отметил Селезнев.

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Ситуация с ATACMS может быть несколько иной. Украина имеет гораздо больше пусковых установок для этой ракеты. Ее можно запускать как с M142 HIMARS, так и с M270.

Если бы мы получили ATACMS, то могли бы чаще и не менее мощно попадать во вражеские тыловые объекты. Это важно, ведь чем больше вражеских складов боеприпасов и мест хранения техники уничтожим, тем основательнее и масштабнее будет контрнаступление,

– подчеркнул Селезнев.

Получит ли Украина ракеты ATACMS: коротко