Инструмент для качественного перелома в войне: как ATACMS повлияют на ситуацию на фронте
Владимир Зеленский подтвердил использование ракет ATACMS при атаке на аэродромы Бердянска и Луганска. Американское оружие может существенно переломить ситуацию в поле боя.
Вероятно, в Украине есть небольшая партия ракет ATACMS. Однако этого достаточно, чтобы поразить важные цели врага. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что в Украине немного пусковых установок для этих ракет.
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Станет ATACMS "оружием победы"
Американские ракеты, можно предположить, уже некоторое время были в Украине. Не использовали их в первую очередь из-за военной целесообразности.
"Запуск таких ракет – это не просто нажать на кнопку. Это напряженный период обучения, продумывание алгоритмов привлечения этих ракет и определить достойные цели, уничтожение которых нанесет максимальный урон противнику", – отметил Сергей Грабский.
В то же время, ATACMS в Украине не будет много. Это, в частности, связано с малым количеством пусковых установок HIMARS, из которых можно производить запуск этих ракет.
Помогут ли нам эти ракеты? Да. Они являются определенным инструментом, который позволит нам в будущем добиться качественного перелома в этой войне. Не говорится об "оружии победы" и возлагать стопроцентные надежды на него нельзя. Это один из инструментов,
– заметил военный эксперт.
Сергей Грабский о ATACMS на поле боя: смотреть видео
По мнению военного эксперта, первая партия ATACMS для Украины может измеряться несколькими десятками ракет.
По всей вероятности, после передачи ракет ATACMS, Украине предоставят больше качественного и мощного оружия. Ведь даже после первого использования американских ракет результат поражаетОбратите внимание! В Белом доме подтвердили предоставление Украине ракет ATACMS с дальностью до 165 километров.
Мощности ракет ATACMS / Коллаж 24 Канала
Удар по аэродромам, ATACMS в Украине: что известно
- Ночью 17 октября Вооруженные Силы Украины нанесли удар по аэродромам в тылу врага – временно оккупированном Луганске и Бердянске. Благодаря точным координатам, атака нанесла максимальные потери оккупантам: уничтожено 9 вертолетов, системы ПВО, спецтехнику и состав боеприпасов врага.
- Так называемые российские "военкоры" начали распространять информацию, что ВСУ ударили американскими ракетами ATACMS. Как доказательство, было опубликовано фото обломков ракет.
- К вечеру в издании The Wall Street Journal отметили, что для атаки украинские военные действительно использовали именно ATACMS. Журналисты добавили, что Украине накануне было передано небольшое количество ракет.
- Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что для удара по вражеским аэродромам были применены американские ракеты. Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку и отметил мощную работу наших военных.