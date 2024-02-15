Могла ли быть массированная атака местью за "Цезаря Куникова": что говорят в Воздушных силах

Украинские военные 14 февраля уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". А утром 15 февраля оккупанты массированно ударили по Украине.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что, возможно, утренняя атака россиян была местью за уничтоженный корабль. Он заявил 24 Каналу, что враг мог планировать удар на другой день. Отметим, что о взрывах во временно оккупированном Крыму в акватории Черного моря сообщали около 6 утра.

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"Возможно они и планировали удар на другой день, а здесь ускорились и тому подобное. Конечно, они могли это", – сказал Игнат.

Расслабляться не стоит

Дроны ГУР МО утром 14 февраля потопили БДК "Цезарь Куников". Корабль уничтожили 5 дронов Magura. Судно везло груз из Новороссийска в Севастополь. В украинской разведке считают, что "Цезарь Куников" мог перевозить ракеты.

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что россияне, которые сидят в Кремле, прежде всего воюют с мозгами своего населения. То есть они должны показать "акт мести" за корабль, ведь они не могут скрыть уничтожение своего судна.

Вполне вероятно, что собственно такой метод воздействия, что "мы отомстили". Сейчас они будут искать "самые горячие" фото и видео после своего удара,

– предположил Юрий Игнат.

Однако спикер Воздушных сил ВСУ призвал не расслабляться, а быть осторожными и внимательными. Все из-за того, что оккупанты могут устроить еще определенную пакость. Ведь россиянам этого может быть "мало" для картинки.

Атака врага 15 февраля