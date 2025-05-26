Силы ПВО сбили все ракеты Х-101, которые Россия выпустила с Ту-95МС

В ночь на 26 мая Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины. Враг запустил и ракеты Х-101, однако силы ПВО сбили все цели.

В общем, оккупанты атаковали 364 средствами воздушного нападения, однако украинские защитники отбили атаку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Силы ПВО сбили все Х-101

Ночью 26 мая оккупанты запустили по территории Украины 9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Враг традиционно осуществлял пуски из района Саратовской области.

Однако украинские защитники помешали террористическим планам врага. Так, силы ПВО уничтожили все 9 ракет Х-101, которые запустили оккупанты.

Также оккупанты атаковали Украину 355 дронами-камикадзе типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Враг запускал БПЛА с 7 различных направлений.

Силы ПВО в течение нескольких часов отражали воздушное нападение и обезвредили 288 БПЛА: