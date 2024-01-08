Россия массированно атаковала Украину "Кинжалами" и не только: все, что известно об обстреле 8 января
Россия ночью подняла в небо 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Воздушные силы ВСУ предупредили, что самолеты выйдут на рубеж пуска крылатых ракет ориентировочно в 05:00 – 05:30.
Уже в 6:10 украинские военные предупредили об угрозе пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Последние могут атаковать ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
Смотрите также В результате обстрелов россиян есть обесточивание: какая ситуация в энергосистеме 5 января
Где в Украине раздавались взрывы
Воздушная тревога в Украине была объявлена ориентировочно в 6:11 8 января. Воздушные силы ВСУ предупредили, что враг запустил крылатые ракеты из района акватории Каспийского моря.
К сожалению, буквально с 6:28 начали взлетать самолеты МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области. Враг поднял четыре истребителя и атаковал ракетами "Кинжал".
По данным Воздушных сил, взрывы прогремели во многих областных центрах Украины. В частности, ориентировочно в:
- 6:41 – взрывы прогремели в Днепре, в 6:51 – в пригороде Днепра, в 7:16 – в Кривом Роге на Днепропетровщине;
- 7:02 – в Запорожье. Взрывов было по меньшей мере 5;
- 7:07 – серия взрывов была в Харькове и области;
- 7:44 – 6 взрывов прогремели в Хмельницком.
В Кривом Роге ударили по торговому центру и частным домам людей
В результате атаки россиян по Кривом Роге повреждения получили торговый центр и более 20 частных домов.
58-летний мужчина получил осколочные ранения. Он в удовлетворительном состоянии,
– рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, повреждения и раненые есть и в других городах Днепропетровской области. В частности:
- в Лозоватской общине Криворожского района был "прилет". Погибла 62-летняя женщина, Россия разрушила частный дом;
- в Новомосковске возник пожар, который локализовали. Взрывная волна перевернула проезжающую мимо маршрутку. К сожалению, 24 человека ранены, из них 5 – дети. Известно, что это мальчики 4 и 8 лет и девочки 11, 16 и 17 лет. Все они находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Также враг повредил три админздания, две заправки, пятиэтажку, авто.
В Днепропетровской областной прокуратуре рассказали, что из-за попадания ракеты в частный дом в Криворожском районе 62-летняя женщина погибла под завалами.
Последствия атаки врага по Днепропетровщине / Фото с телеграма Сергея Лысака
Какие объекты атаковала Россия в Харькове
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что Россия нанесла по Харькову по меньшей мере 4 удара. Власти еще устанавливают тип вооружения, но есть попадание. По данным чиновника, в городе Змиев Чугуевского района враги попали в частный дом.
Медики оказывают помощь двум пострадавшим,
– написал Синегубов.
По его словам, экстренные службы работали на месте и достали из-под завала мужчин 90 и 60 лет. Еще одна женщина остается под завалами.
Последствия атаки врага / Фото Олега Синегубова
Повреждены предприятие, учебное заведение. Травмирована 53-летняя женщина, состояние легкое. Пострадавшую госпитализировали,
– уточнил глава ОВА.
Мэр Харькова написал, что утром 8 января враг бил по промышленным объектам Харькова. Там вспыхнул пожар и получила ранения одна женщина. По состоянию на 8:00 8 января пожар тушили наши спасатели, с раненым работали медики.
Харьковская областная прокуратура сообщила, что из-под завалов дома спасатели достали тело погибшей 63-летней мирной жительницы.
Какие последствия атаки по Запорожью
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко заявил, что в результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет с разных направлений в областном центре прозвучало 5 взрывов.
По состоянию на 8:12 известно, что враги попали в жилые районы Запорожья – на открытых территориях и рядом с домами. По меньшей мере, 4 дома разрушены.
К сожалению, по состоянию на 9:29 количество пострадавших возросло до 4 человек. Секретарь Запорожского городского совета рассказал, что один человек в тяжелом состоянии, один – в среднем, они госпитализированы. Еще двое – в легком состоянии, поэтому будут лечиться самостоятельно.
Какие последствия атаки по Запорожью / Фото с телеграма Анатолия Куртева
По состоянию на 9:38 известно о том, что в результате атаки:
- выбило окна в 9 многоэтажных домах;
- повреждены 6 домов частного сектора.
Коммунальщики городской аварийно-спасательной службы и Муниципальной аварийной службы приступили к ликвидации последствий прилета.Важно. Городские власти Запорожья призвали людей, чье жилище получило повреждения, сообщать об этом либо специалистам, которые дежурят в палатках горсовета и в автобусах, либо на 15-80 (со стационарных) или с мобильных (061) 787 15 80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80.
В Хмельницкой области россияне убили человека
В Хмельницкой ОВА рассказали во время атак россиян раздалось по меньшей мере 6 взрывов, работала ПВО. На местах ударов на 8:53 работали оперативные и спасательные службы.
К сожалению, есть один погибший,
– заявил заместитель главы ОП Алексей Кулеба.
Чиновник подытожил, что 8 января враг выпустил десятки ракет по мирным городам и селам Украины. По состоянию на 10:19 8 января 33 человека пострадали, два человека погибли, продолжалась ликвидация последствий обстрела.