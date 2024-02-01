Бельбек в приоритете, – Братчук рассказал об особенностях атаки по Крыму

31 января прилетело по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму. Сейчас продолжается процесс демилитаризации Крыма. То есть происходит уничтожение всех систем врага, которые держат купол противовоздушной обороны над полуостровом.

Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что эта стратегия направлена на то, чтобы защита россиян с воздуха значительно уменьшилась. Это помогало бы поражать военные объекты в Крыму. К слову, взрывы на полуострове слышали во второй половине дня.

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Россияне насыщают полуостров системами противовоздушной обороны, соответствующими баллистическими пусковыми установками. Ими они бьют по территории материковой Украины. Например, очень часто захватчики выпускают ракеты С-300 из окрестностей Джанкоя.

Если говорить об этих атаках, произошедших, Бельбек в этом списке, конечно, в приоритете,

– подчеркнул Братчук.

Ведь этот тот аэродром, на котором очень много вражеской авиационной техники. Она может наносить удары, в частности, по позициям украинских военных и по регионам Украины в тылу. К слову, это не впервые, когда на Бельбек прилетает.

"Пункт номер один" – Бельбек – был поражен. В любом случае это нанесло ущерб военному объекту, который является одним из ключевых", – добавил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Враг не успевает

Между тем гауляйтер Севастополя заявлял о том, что повреждены дома в садовом кооперативе "Усть-Бельбек". От места попадания они расположены примерно в 250 – 300 метрах.

"И когда говорили, в частности, наши чиновники, военные о том, что будет поражаться именно система противовоздушной обороны в Крыму, то мы видим, что это и происходит", – отметил Сергей Братчук.

Несмотря на насыщенность различными средствами ПВО, россияне не успевают реагировать на все вызовы и отражать все ракеты, которые летят в их сторону. К слову, 31 января воздушная тревога на полуострове звучала более 3 часов.

Планирование очень четкое. Разведка знала о тех моментах, которые можно использовать. Думаю, что такие атаки будут становиться более частыми и, собственно, это приводит к эффективным ударам Воздушных сил,

– отметил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

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