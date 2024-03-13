В России горят НПЗ и аэродром: фронтовая сводка от Свитана

Несколько последних дней стали очень напряженными для россиян. Российские добровольческие формирования начали операцию против Путинского режима, а неизвестные беспилотники атаковали несколько важных военных объектов с масштабными последствиями.

Какой ущерб уже нанесен России, в ежедневной сводке для 24 Канала проанализировал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

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Страшная атака по Кривому Рогу

12 марта российские террористы атаковали тремя баллистическими ракетами Кривой Рог, попали в многоэтажку. Известно, что 5 человек погибло и около 43 травмированы, среди которых есть дети. Россияне сознательно атаковали жилую пятиэтажку в Металлургическом районе города.

Это продолжение геноцидной войны. Российская армия – это террористическая организация, к которой принадлежит примерно 2 миллиона российских террористов, и стоит требовать, чтобы Россию признали государством, спонсирующим терроризм со всеми вытекающими последствиями,

– подчеркнул Свитан.

Прилеты в Воронеже

Однако россияне чувствуют в последние дни всю силу украинского возмездия. Местные власти Воронежской области заявили, что на регион в ночь на 13 марта летело 30 беспилотников. Известно, что атаковали аэродром "Бутурлиновка".

Летчик-инструктор рассказал, что там расположена, как минимум, одна эскадрилья вражеской авиации России. Вероятно, были размещены и многоцелевые истребители.

Аэродром используют, как реальный оперативный хаб, проводят, в том числе и техническое обслуживание самолетов,

– добавил военный эксперт.

Для того чтобы эффективно атаковать большие площади вроде аэродромов, нужно использовать несколько десятков беспилотников. Часть их будет сбита, а часть пройдет и повредит цель, как и произошло.

Взрывы в Рязани

За прошедшие сутки мощно пылало и в Рязанской области. Там тоже отчитались об атаке БПЛА.

Заметим, что этот регион России расположен в 500 километрах от украинской границы. Однако, по мнению летчика-инструктора, Украина уже начала использовать свои дроны увеличенной дальности, которые могут пролетать до тысячи километров.

Удар по НПЗ в Нижегородской области

Огромный ущерб России нанес удар беспилотников по четвертому по масштабности нефтезаводу. Речь идет о "Лукойле" в Нижегородской области. Дрон попал в установки перегонки нефти, после чего вспыхнул масштабный пожар.

Именно этот завод перерабатывал 5,8% всей российской нефти.

Есть конкретные точки, цеха, о которых прекрасно знают украинские спецслужбы, ликвидировав даже один из них, остановится работы всего завода,

– прокомментировал Свитан.

Он убежден, что именно такими точечными, точными ударами наносится наибольший вред не только российской экономике, но и появляется шанс заморозить возможности российской армии, логистика и движение которой напрямую зависят от топлива.