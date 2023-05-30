Без тревог, неожиданно сработала ПВО: что происходило в Москве во время атаки дронов

Столицу России с утра 30 мая атаковали неизвестные беспилотники. Москва оказалась настолько неготова к атаке, что местные жители даже не получили сигналов тревоги, уведомлений или сообщений.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Он добавил, что москвичи только постфактум услышали или увидели взрывы.

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По мнению российского оппозиционного политика, информации об атаке с воздуха не было даже у московских чиновников. Вероятно, для них подобная атака тоже была неожиданностью.

"В сети распространили ролик из видеорегистратора автомобиля, на котором люди спокойно едут на работу и вдруг срабатывает ПВО, без предупреждения", – рассказал Гудков.

Реакция жителей Москвы на атаку БПЛА

Большинство жителей Москвы ошеломлены событиями 30 мая, ведь российская столица всегда была наиболее "благополучной и большинство проблем ее не касались".

Москва – это как государство в государстве, поэтому его лишний раз не трогают,

– отметил российский оппозиционный политик.

Россияне шокированы атаками БПЛА на столицу. Благодаря таким инцидентам они поняли, что война не в телевизоре, а может прийти в их дом в любой момент.

"Власть, конечно, будет умалчивать всю эту историю, федеральные СМИ об этом не будут рассказывать и информация дойдет не до всех", – подчеркнул Гудков.

Как жители Москвы реагируют на атаки беспилотников: смотрите видео

Что известно об атаке БпЛА на Москву