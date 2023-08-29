"Хлопок такой сильный, что аж стены затряслись": россияне жалуются из-за "атаки БПЛА" под Тулой

Россияне в сети в очередной раз жалуются из-за "атаки беспилотниками". В этот раз "тревожно" было в Тульской области.

О беспокойной ночи сообщают местные каналы. Более того, российское минобороны уже традиционно обвинило Украину в якобы "атаке", передает 24 Канал.

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Дрожали стены и сработали сигнализации

В российских соцсетях россияне начали жаловаться, что в ночь на 29 августа в Тульской области прозвучали мощные взрывы. Их слышали возле села Частое, расположенное от Тулы примерно в 13 километрах.

Как жалуются россияне, взрыв был такой силы, что в домах тряслись стены, а на улицах сработали сигнализации у автомобилей.

Хлопок в небе был такой сильный, что в доме аж стены тряслись, у автомобилей сработали сигнализации. Точно не гром, будто что-то взорвалось. Кто знает, что это было?

– жаловались россияне в сети.



Жалобы россиян в соцсетях / Скриншот

Российское минобороны уже "отчиталось" и заявило, что "террористической атаке двум БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации" удалось избежать. Традиционно российское "пе-ве-о" "сбило все дроны".

"Тревожно" было на Белгородщине и под Москвой

Местные телеграм-каналы и паблики не комментировали события, однако российские минобороны также заявили об "отбитой атаке" и на Белгородщине. По словам оккупантов, якобы около 23:00 28 августа в Белгородской области "сбили беспилотник". Конечно, россияне в очередной раз обвинили Украину.

В сети сообщают, что под утро 29 августа "беспокойно" было и под Москвой. Россияне по неизвестным причинам ограничили полеты в аэропортах "Внуково" и "Домодедово". В настоящее время аэродромы возобновили работу и работают в штатном режиме, однако объяснять причины ограничения движения самолетов россияне не стали.

Ночи в России стали "взрывными"