Днепровский район ночью всколыхнули взрывы: враг ударил по инфраструктурному объекту

Россия продолжает наносить удары по инфраструктуре Украины, подвергая опасности гражданских. В частности, враг попал в объект на территории Днепропетровской области.

Около 03:00 (15 апреля) в Днепре местные жители слышали взрывы. Утром председатель ОВА Сергей Дисак констатировал, что в соответствующем районе враг поразил инфраструктурный объект.

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Очередная атака на Днепр

По словам главы областной военной администрации, в результате обстрела люди не пострадали. По состоянию на 07:30 выясняют последствия атаки.

Взрыв прогремел в Днепровском районе. Враг ударил по инфраструктурному объекту. Люди целы,

– написал Лысак.

Кроме того, чиновник сообщил, что российские оккупанты:

ночью 15 апреля продолжали атаки на Никопольщину;

ударили по райцентру, Червоногригорьевской громаде дронами;

обстреливали Мировскую громаду из тяжелой артиллерии.

В результате этого был изуродован частный дом. К счастью, никто из гражданских людей не пострадал.

Сергей Лысак, среди прочего, вспомнил, что в Днепре к врачам обратилась еще одна женщина, которая была ранена накануне (14 апреля) из-за падения обломков ракеты. Так, всего пострадавших в области – 13, среди них один ребенок.

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