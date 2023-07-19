Сбитые "Шахеды" падали на Херсон, – в облсовете рассказали о разрушениях и пострадавших

Россияне прибегли к очередному террористическому удару по Украине. В частности, из временно оккупированных областей запускали иранские беспилотники. Противовоздушная оборона уничтожала дроны, однако обломки падали на Херсон.

Постоянные обстрелы оказывают негативное психологическое влияние на херсонцев, которые остались или вернулись в город. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Смотрите также Атаковали и ракетами, которые мы не можем сбивать, – Воздушные силы об обстреле Одесчины

Атака продолжалась всю ночь

Уже вторые сутки оккупанты массированно обстреливают Украину. Россия не отказывается применять все возможное оружие, которое есть на вооружении. Однако в последние два дня, кроме ракет, россияне используют значительное количество беспилотников.

Россияне с оккупированной территории запускают "Шахеды". А летят они над Херсоном. С ночи работало ПВО. Сбитые "Шахеды" падали (на город – 24 Канал),

– отметил Сергей Хлань.

Массированный запуск беспилотников, в частности, усиление психологического давления на херсонцев. Падающие дроны попали в Дом культуры. Кроме того, попадание было в частный дом в одном из микрорайонов. Из-под завалов достали пожилую женщину.

"Это продолжалось с ночи фактически до восьми утра – когда уже начала работать наша контрбатарейная атака по оккупантам. Но все это происходит над головами херсонцев", – подчеркнул депутат.

Заметим, за минувшую ночь российские оккупанты выпустили 32 "Шахеда", из них было сбито 23.

Сергей Хлань о ночной атаке оккупантов: смотрите видео

Россияне массово атаковали Украину: что известно