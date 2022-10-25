Сами все знают, – Попович о помощи Ирана с расследованием и пример со сбитым Boeing
Иран в очередной раз отверг обвинения в "продуктивном" военном сотрудничестве с Кремлем. Более того, Тегеран хочет вместе с Украиной "расследовать" поставки России дронов-камикадзе.
Иранская сторона будет пытаться уйти от обсуждения темы поставок беспилотников России, как это было в ситуации со сбитием украинского самолета. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Денис Попович.
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Эксперт отметил, что предложение Ирана по совместному расследованию с Украиной относительно проблемы поставок иранских дронов России можно сравнить со сбитием украинского самолета Boeing 737 в небе над Тегераном.
Вспомним ситуацию, когда сбили украинский самолет над Тегераном. Сколько они тянули до того, чтобы признать, что они и сбили его комплексом "Тор"? Это похожее, чтобы что-то "бросить в глаза" – влить жидкость. Сейчас они этим и занимаются,
– объяснил обозреватель.
По его словам, в Тегеране отлично знают, что именно они передали России эти беспилотники.
"Уже есть информация о том, что ВСУ уничтожают их специалистов, которые сейчас находятся на оккупированной территории Украины. Есть сведения, что они в Беларусь также попали. Поэтому то, что "крякает, как утка, ходит, как утка" – в принципе "уткой" и надо называть", – добавил специалист.Следует знать! 8 января 2020 года в небе над Тегераном Иран сбил украинский гражданский самолет МАУ Boeing 737. Погибли все 176 находившихся на борту человек, в том числе 11 граждан Украины. Иран долго открещивался от своей вины в трагедии, однако впоследствии президент страны Хасан Рухани признал, что самолет "случайно сбили" иранскими ракетами.
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По его мнению, помимо БпЛА "Шахид-136", Иран может передать России и другие беспилотники, в том числе баражирующие боеприпасы.
"Они немного совершеннее, чем "шахиды". То есть это более опасная штука, но меньшего радиуса действия. Ну и о баллистических ракетах идет речь. Они также опасны, потому что это сложная цель для средств ПВО", – резюмировал Попович.
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Иран поставляет России дроны: что известно
- Информация о том, что Иран предоставляет России дроны-камикадзе, появилась еще летом. В США предупреждали, что Иран может поставить России ударные беспилотники. Впоследствии США подтвердили, что россияне начали тренировки с иранскими дронами. Уже тогда Иран и Россия отрицали сотрудничество.
- Осенью Россия начала активно использовать дроны против Украины, маркируя их другими знаками. Сначала дроны заметили на Юге, после чего враг атаковал беспилотниками Север и другие регионы.
- МИД Украины заявил, что предоставление Ираном оружия России делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о расторжении дипотношений с Ираном. Кроме того, он призвал ЕС ввести санкции против Ирана.
- 20 октября Евросоюз утвердил санкции против организаций, поставляющих иранские беспилотники. К ограничениям присоединилась и Великобритания.
- Украина выразила готовность предоставить доказательства, что Россия использует иранские дроны. В ответ Тегеран пригрозил Британии, Германии и Франции.
- В то же врем 25 октября стало известно, что Иран вместе с Украиной хочет расследовать поставки России беспилотников.