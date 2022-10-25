Сами все знают, – Попович о помощи Ирана с расследованием и пример со сбитым Boeing

Иран в очередной раз отверг обвинения в "продуктивном" военном сотрудничестве с Кремлем. Более того, Тегеран хочет вместе с Украиной "расследовать" поставки России дронов-камикадзе.

Иранская сторона будет пытаться уйти от обсуждения темы поставок беспилотников России, как это было в ситуации со сбитием украинского самолета. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Денис Попович.

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Эксперт отметил, что предложение Ирана по совместному расследованию с Украиной относительно проблемы поставок иранских дронов России можно сравнить со сбитием украинского самолета Boeing 737 в небе над Тегераном.

Вспомним ситуацию, когда сбили украинский самолет над Тегераном. Сколько они тянули до того, чтобы признать, что они и сбили его комплексом "Тор"? Это похожее, чтобы что-то "бросить в глаза" – влить жидкость. Сейчас они этим и занимаются,

– объяснил обозреватель.

По его словам, в Тегеране отлично знают, что именно они передали России эти беспилотники.

"Уже есть информация о том, что ВСУ уничтожают их специалистов, которые сейчас находятся на оккупированной территории Украины. Есть сведения, что они в Беларусь также попали. Поэтому то, что "крякает, как утка, ходит, как утка" – в принципе "уткой" и надо называть", – добавил специалист.

8 января 2020 года в небе над Тегераном Иран сбил украинский гражданский самолет МАУ Boeing 737. Погибли все 176 находившихся на борту человек, в том числе 11 граждан Украины. Иран долго открещивался от своей вины в трагедии, однако впоследствии президент страныпризнал, что самолет "случайно сбили" иранскими ракетами.

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По его мнению, помимо БпЛА "Шахид-136", Иран может передать России и другие беспилотники, в том числе баражирующие боеприпасы.

"Они немного совершеннее, чем "шахиды". То есть это более опасная штука, но меньшего радиуса действия. Ну и о баллистических ракетах идет речь. Они также опасны, потому что это сложная цель для средств ПВО", – резюмировал Попович.

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