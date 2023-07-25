Есть реальный путь окружить Донецк: фронтовая сводка от Свитана

После резкого заявления генерала Валерия Залужного во временно оккупированный Крым стали чаще наведываться дроны, уничтожая военные объекты. А по линии фронта Вооруженные Силы Украины прилагают сверхчеловеческие усилия и медленными, но уверенными темпами выбивают врага с определенных отрезков.

В частности, вокруг Донецка может быть организовано оперативное оцепление, которое позволит отбросить вражеские войска из самого города или образовать котел. Об этом для 24 Канала в ежедневной сводке с фронта рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

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ПВО не защищает Москву

РосСМИ сообщали, что ночью 24 июля Москву атаковали неизвестные беспилотники. Зафиксированы попадания в объекты, расположенные недалеко от российского минобороны. Заметим, что минобороны защищает знаменитый ЗРГК "Панцирь", которому не удалось сбить беспилотники, хотя он и был расположен в 300 метрах от места попаданий.

Свитан объяснил, что выбор именно такой ПВО очень странный, ведь городская застройка мешает видеть подобные объекты, особенно если они летят низко.

Это примерно как стрелка усадить в кусты, из этих кустов он ничего не видит вокруг и никого не подстрелит. Так же и этот "Панцирь". Там еще вопрос, настоящий ли он, или макет,

– добавил аналитик.

Напомним, что дроны попали во вражеские штабы – центры принятия решений, а также главное разведывательное управление России. К тому же они выполнили еще одну важную задачу – разведку. Этими маршрутами впоследствии могут пройти не 2-3 дрона, а 20-30.

"После такого удара по центру, по штабам управления, может, россияне живыми и остались, но здоровье уж точно будет не то и психологическое на оставшуюся жизнь. Поседеть – не поседели, но памперсы побежали менять – это 100 процентов", – иронически заметил Свитан.

Подробный анализ боев от Романа Свитана: смотреть видео

Запорожский фронт

На Запорожском направлении ВСУ подошли вплотную к селу Работино. Тем временем российские "военкоры" пишут о том, что оккупационной армии пришлось откатиться от Работиного и Пятихаток.

Сначала ВСУ прощупывают оборону врага, двигаются небольшими рейдами. После такой разведывательной операции в штабе уже принимают решение о продвижении или изменении направления.

Обычно такие операции охватывают полторы – две недели, но учитывая то, что россияне 9 месяцев минировали территории, построили оборону, эта операция затянулась на полтора – два месяца. Сейчас действия ВСУ уже подходят к завершению, в начале августа приблизительно будет приниматься решение по продвижению, предположил полковник запаса.

Бои в Донецкой области

В Донецкой области ВСУ постоянно давят на село Старомайорское. После прорыва этого населенного пункта украинские войска выйдут на оперативное пространство, и россиянам придется линию обороны удерживать уже от Донецка на Волноваху и Мариуполь.

По меньшей мере, россияне до сих пор планируют удерживать Мариуполь. Эта линия обороны для них основополагающая.

Сам областной центр Донецк может быть окружен со стороны Авдеевки. Речь идет о трассе с Авдеевки на Донецк, а затем на Марьинку.

Это малые тиски, которые, в частности, поставят крест на любых договоренностях до 24 февраля, ведь мы до сих пор не перешли эту границу 24 февраля,

– добавил летчик-инструктор.

Также за последние сутки зафиксированы продвижения в направлении Андреевки. Напомним, что с севера ВСУ заняли господствующую высоту в Клещиевке, а на юге – в Курдюмовке. Сейчас россияне пытаются удержать Андреевку, ведь там тоже господствующая высота.

Свитан считает, что дальше ВСУ будут планировать движение в направлении Горловки по высотам.