За 800 километров от Украины: россияне заявили о БПЛА под Нижним Новгородом

Российские пропагандисты сообщили о движении беспилотников под Нижним Новгородом. Там расположены нефтеперерабатывающие предприятия.

В России якобы зафиксировали 2 БПЛА в районе города Кстово. Этот населенный пункт расположен в Нижегородской области в 800 километрах от Украины, если мерить по прямой.

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Что сказали оккупанты

Как пишет издание, пропагандистские СМИ Кремля со ссылкой на анонимные источники заявили, что эти дроны якобы летели со стороны Рязанской области. По их версии, БПЛА двигались на низкой высоте (около 50 метров), чтобы системы ПВО не увидели эти беспилотники.

Медиа страны-агрессора сообщили, что дроны будто бы хотели добраться до Нижнего Новгорода, однако российские военные обезвредили их средствами РЭБ. Также они заявили об отсутствии пострадавших.

В материале отмечается, что в городе Кстово есть нефтеперерабатывающие предприятия. Издание предполагает, что они гипотетически могли стать целями для БПЛА.

Что говорят эксперты об ударах по НПЗ

Напомним, что на российских нефтеперерабатывающих заводах несколько раз происходили "хлопки" из-за атак дронами. Вследствие одного из таких ударов Туапсинский НПЗ, принадлежащий "Роснефти", прекратил свою работу.

Председатель Украинского центра безопасности Сергей Кузан не так давно в разговоре с 24 Каналом заметил, что такие удары по вражескому тылу являются эффективнее антироссийских санкций. Военный эксперт напомнил, что Россия несмотря на свой размер имеет небольшие экспортные возможности. Поэтому перекрытие путей экспорта нефти и нефтепродуктов нанесет удар по доходам государства-террориста.

Ранее оппозиционер и бывший министр энергетики России Владимир Милов назвал нефтепереработку очень уязвимым местом страны-агрессорки. Он предположил, что из-за ограниченного количества ПВО прикрытие таких объектов является большой проблемой для Москвы.

Другой российский оппозиционный политик Геннадий Гудков не так давно отметил, что есть тактический эффект от атак дронами на эти НПЗ, если говорить о поставках для фронта. Однако, по его мнению, точечные удары вряд ли кардинально повлияют на местное население и Россию в целом.

Украина в настоящее время официально никак не комментировала этот инцидент. Официальные представители страны-агрессорки тоже не прокомментировали появление дронов под Нижним Новгородом.