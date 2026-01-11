Враг атаковал критические объекты на Житомирщине: в одном из районов аварийные отключения

Ночью 11 января Россия ударила по Житомирской области дронами. В результате вражеской атаки есть разрушения и пострадавшие.

Противник в очередной раз попал по объектам критической инфраструктуры Житомирщины. Об этом рассказал председатель ОВА Виталий Бунечко, передает 24 Канал.

Какие последствия атаки на Житомирщину?

Ранены двое работников. Они получили травмы средней степени и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Также возникли пожары, тушение которых осложнялось повторными воздушными тревогами. Один из пожаров спасатели ликвидировали, тушение еще одного по состоянию на 08:40 продолжалось.

Между тем в Житомироблэнерго сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии в Коростенском районе.

Заметим, что Воздушные силы с вечера 10 января и до утра 11 января неоднократно сообщали о движении российских беспилотников в направлении Коростеня.

В ГСЧС поделились кадрами последствий атаки на регион.

Россияне ударили по Житомирской области / Фото ГСЧС