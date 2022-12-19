После атаки дронами Киев остался без тепла: Кличко рассказал, удалось ли восстановить котельные
Источник:Виталий Кличко
Российские военные ночью атаковали Киев дронами-камикадзе, из-за чего в столице возникли проблемы с теплом. Киев приходит в себя от атаки россиян и тепло частично удалось восстановить.
Столичный мэр Виталий Кличко сообщил, что коммунальщикам уже удалось возобновить работу большинства котельных в Киеве. Без отопления после атаки "шахидами" остаются около 3% потребителей.
К теме Оккупанты всю ночь атаковали Украину дронами: в энергосистеме сложилась тяжелая ситуация
В Киеве экстренные выключения
Кличко отметил, что система водоснабжения столицы работает в штатном режиме.
Столичный мэр добавил, что ситуация в энергетике сложная, поэтому в Киеве действуют аварийные и экстренные отключения.
Больше всего в столице от дефицита электроснабжения страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы.
Атака оккупантов дронами-камикадзе: что известно
- В ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе. Украинские военные уничтожили сразу 30 "шахидов".
- Целью россиян стал Киев и область, где взрывы раздавались несколько раз ночью. Россия направила на Киев 20 "шахидов", 15 из которых были сбиты.
- Кличко сообщил, что несколько взрывов раздались в Шевченковском и Соломенском районах столицы. Столица выдержала несколько волн атак иранскими дронами, однако произошло попадание в объект критической инфраструктуры.
- В Киевской области повреждения получили частные дома и объекты инфраструктуры. По предварительным данным, 3 человека ранены.