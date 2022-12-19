После атаки дронами Киев остался без тепла: Кличко рассказал, удалось ли восстановить котельные

Российские военные ночью атаковали Киев дронами-камикадзе, из-за чего в столице возникли проблемы с теплом. Киев приходит в себя от атаки россиян и тепло частично удалось восстановить.

Столичный мэр Виталий Кличко сообщил, что коммунальщикам уже удалось возобновить работу большинства котельных в Киеве. Без отопления после атаки "шахидами" остаются около 3% потребителей.

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В Киеве экстренные выключения

Кличко отметил, что система водоснабжения столицы работает в штатном режиме.

Столичный мэр добавил, что ситуация в энергетике сложная, поэтому в Киеве действуют аварийные и экстренные отключения.

Больше всего в столице от дефицита электроснабжения страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы.

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