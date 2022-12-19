Столичний мер Віталій Кличко повідомив, що комунальникам вже вдалося відновити роботу більшості котелень у Києві. Без опалення після атаки "шахідами" залишаються близько 3 % споживачів.
До теми Окупанти всю ніч атакували Україну дронами: в енергосистемі склалася важка ситуація
У Києві екстрені вимкнення
Кличко зазначив, що система водопостачання столиці працює в штатному режимі.
Столичний мер додав, що ситуація в енергетиці складна, тому в Києві діють аварійні та екстрені вимкнення.
Найбільше в столиці від дефіциту електропостачання страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони.
Атака окупантів дронами-камікадзе: що відомо
- У ніч проти 19 грудня Росія атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе. Українські військові знищили відразу 30 "шахідів".
- Ціллю росіян став Київ та область, де вибухи лунали декілька разів протягом ночі. Росія спрямувала на Київ 20 "шахідів", 15 з яких було збито.
- Кличко повідомив, що кілька вибухів пролунали у Шевченківському та Солом'янському районах столиці. Столиця витримала кілька хвиль атак іранськими дронами, однак сталося влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
- У Київській області пошкоджень зазнали приватні будинки та об'єкти інфраструктури. За попередніми даними, 3 людей поранені.