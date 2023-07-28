Ночью неизвестный дрон "пытался атаковать Москву"
28 июля 2023, 05:41Читати новину українською
Оккупанты снова жалуются из-за атаки беспилотниками. На этот раз неизвестный дрон вроде бы хотел ударить по Москве.
Об инциденте сообщил сам мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, "птичку" якобы сбили силы минобороны России, сообщает 24 Канал.
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"Разрушений и пострадавших нет"
Собянин традиционно поет, что все прошло без проследствий. И дрон сбили, и "разрушений с пострадавшими нет".
Правда, эту информацию мы не можем подтвердить. Вполне вероятно, что это не дрон, ведь Москву накануне вечером очень сильно штормило и били молнии. Так что могли быть проявления природы.
А если и были где-нибудь прилеты в российской столице, то вскоре мы об этом непременно узнаем.
Москву уже не в первый раз атакуют дроны
- Последний удар дронами произошел 24 июля. Тогда жители российской столицы очнулись от взрывов – в частности, в домах выбило окна. Россияне жаловались, что "неизвестные дроны атаковали" воинскую часть. Кроме того, один БПЛА вроде бы прилетел недалеко от минобороны России.
- Ранее, ночью и утром 30 мая, россияне начали сообщать о запуске дронов на Москву и Подмосковье. Первоначально появилась информация о взрыве на 25 этаже жилого дома в Новой Москве. Позже информировали о БПЛА на Рублевке, где живет так называемая элита России.
- А 30 мая неизвестны дроны ударили по Кремлю. В результате шпиль одной из башен загорелся. Россия традиционно во всем обвинила Украину. Более того, оккупанты завопили, что это было покушение на Путина.
- Добавим, что оккупанты постоянно находят обломки дронов как в Москве, так и в Подмосковье. Правда, это могут быть не ударные, а гражданские БПЛА, запускаемые сами россиянами.