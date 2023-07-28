Ночью неизвестный дрон "пытался атаковать Москву"

Оккупанты снова жалуются из-за атаки беспилотниками. На этот раз неизвестный дрон вроде бы хотел ударить по Москве.

Об инциденте сообщил сам мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, "птичку" якобы сбили силы минобороны России, сообщает 24 Канал.

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"Разрушений и пострадавших нет"

Собянин традиционно поет, что все прошло без проследствий. И дрон сбили, и "разрушений с пострадавшими нет".

Правда, эту информацию мы не можем подтвердить. Вполне вероятно, что это не дрон, ведь Москву накануне вечером очень сильно штормило и били молнии. Так что могли быть проявления природы.

А если и были где-нибудь прилеты в российской столице, то вскоре мы об этом непременно узнаем.

Москву уже не в первый раз атакуют дроны