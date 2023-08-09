Герасимов, Собянин, где ПВО: москвичи психуют из-за новой атаки дронов

Атака дронов на Москву ночью 9 августа вызвала волну истерики у россиян. В этот раз они обвиняют не только российскую ПВО, но и лично начальника генштаба Герасимова.

Из-за атаки дронами в ночь на 9 августа россияне требуют ядерного удара по Киеву. Об этом пишут российские пропагандисты, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке дронами

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что "была попытка пролета на Моску двух боевых беспилотников", но их сбила российская ПВО.

Согласно сообщениям россиян, это произошло в окрестностях Москвы: один дрон якобы сбили в районе Домодедово, другой – возле Минского шоссе. В Домодедово и Одинцово слышали взрывы ночью – в 2:40 и 2:50. Пострадавших вроде бы нет.

К чему призывают россияне

Хотя российское минобороны и утверждает, что все дроны сбили, россияне просто в бешенстве. Они никак не могут поверить, что война закономерно пришла на их территорию.

По их словам, это "терроризм", за который Киев должен ответить. В частности, некоторые призывают к ядерному удару по украинской столице: "чем быстрее ударим, тем меньше жертв будет". Это жалкие и циничные заявления, ведь Украина не использует противокорабельные ракеты против городов-миллионников. А две несчастных дрона уже испугали "великую" русскую нацию.

Кроме диванной аналитики по количеству и размещению ПВО, россияне откровенно пишут: "К Герасимову большие вопросы". И не только к нему – вопрос есть и к другим командирам. А это уже любопытно.

Россияне бесятся из-за атаки дронами 9 августа / Скриншоты из соцсетей

Момент якобы сбивания дронов: смотрите видео

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Другие истерики россиян

Как только в России что-то происходит – там призывают к "возмездию".