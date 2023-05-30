Шок в Кремле и неловкость ПВО: Подоляк указал на 3 момента атаки дронами по Москве
Утром 30 мая неизвестные беспилотники атаковали Москву и ее элитные районы. В Офисе Президента еще раз подчеркнули непричастность к инцидентам в России и назвали 3 момента, которые продемонстрировали реальное положение вещей в стране-агрессоре.
Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк в эфире телемарафона раз заявил, что Украина имеет более важные цели, чем Москва. Кроме того, атака 30 мая продемонстрировала, что в России абсолютно легко поднять вооруженные протестные настроения, сообщает 24 Канал.
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Атака на Москву показала 3 момента
Подоляк проанализировал атаку неизвестными беспилотниками на Москву и выделил несколько основных моментов. Во-первых, Украина не имеет отношения к инциденту, ведь имеет более важные цели для масштабных ударов на временно оккупированных территориях. Во-вторых, оккупанты каждую ночь атакуют дронами и ракетами Киев. Подоляк подчеркнул, что враг совершенно намеренно наносит удары по гражданскому населению.
В третьих, стратегического значения для Украины они не имеют, а демонстрируют реальное состояние на внутреннем пространстве России. По словам Подоляка, атаки дронами по Москве показали 3 вещи:
- внутреннее пространство совершенно неконтролируемое;
- нет никакой защиты от воздуха или суши;
- абсолютная техническая неловкость России.
Ни "Панцири", ни РЭБы – ничего не работает. И это шокировало российскую политическую элиту и граждан, потому что это показывает, что в России совершенно легко поднять вооруженные протестные настроения не только в Белгородской области, но и на любой другой территории, и получить абсолютно конкретный контроль над ней.
– заявил Подоляк.
В ОП считают, что все эти факторы могут привести к окончательной десакрализации Путина и его ближайшего окружения, которые казались титанами, на которых все держится.
Атака БпЛА на Москву 30 мая: что известно
- Утром росСМИ заявили, что Москву и область атаковали неизвестные БпЛА. По разным данным в атаке участвовали от 25 до 32 дронов, из которых 19 – якобы уничтожили. Интересно, что российское минобороны официально заявило лишь о 8 беспилотниках.
- Пропагандисты сразу начали сообщать в сети, где раздавались взрывы. Согласно их заявлениям, стало ясно, что главным направлением удара стали запад Подмосковья и юго-запад Москвы, в частности – элитный район Рублевка.
- Один из беспилотников упал вблизи с резиденцией российского диктатора. Пропагандисты сразу начали истерить, что целью атаки мог быть Путин.
- Из-за атаки неизвестных дронов началась истерика не только в Кремле, но и среди его прихвостней. К примеру, главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин довольно резко отреагировал на инцидент и традиционно раскритиковал военное руководство России.
- В России традиционно обвинили в атаке Украину. Путин маразматически заявил, что так называемый "киевский режим" хочет запугать россиян и принудить к "зеркальному ответу".