Взрывы раздавались в 8 регионах: оккупанты заявили о нашествии дронов, которое шло на Россию

В ночь на 31 декабря на территории страны-агрессора было совсем неспокойно. Россияне плачут о масштабной атаке беспилотников.

Ночью дроны поразили нефтебазу в Смоленской области. Там вспыхнул мощный пожар, передает 24 Канал.

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Где было громко в России

То, что на Смоленщине сильно подгорает признал и местный губернатор Анохин. По его словам, в Ярцевском районе обломки одного из БПЛА упали на территории нефтебазы, в результате чего произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов.

Смоленская область была не единственным российским регионом, где ночь выдалась "горячей".

О сбитии 25 дронов над Брянской областью сообщил тамошний ставленник Кремля. Говорит, что все посбивали и разрушений нет. За беспилотниками охотилась ПВО и в Ростовской и Калужской областях.

В оккупированном Крыму тоже было неспокойно. Губернатор Севастополя Развожаев заявлял об отражении атаки надводных беспилотников. Кроме того, он рассказывал о сбитии целей над Черным морем.

По Краснодарскому краю, российские мониторинговые каналы сообщали о взрывах в районах Туапсе и Новороссийска, то есть на берегу Черного моря, а также в районе Ейска на берегу Азовского моря. Сейчас информации о последствиях нет.

Под утро в минобороны России отчитались об уничтожении 68 украинских беспилотных летательных аппаратов: 25 БПЛА – над территорией Брянской области, 17 – над Крымом, 11 – над Краснодарским краем, 10 – над Смоленщиной, 2 – над территорией Тверской области, и по одному – над территориями Ростовской, Курской и Калужской областей.