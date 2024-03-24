Временно недоступен: Куйбышевский НПЗ в России приостановил свою работу, – росСМИ

В ночь на 23 марта беспилотники поразили Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Российские СМИ сообщают, что он остановил свою работу.

Так, украинским дронам удалось поразить НПЗ, который размещен за более чем за тысячу километров от границы с Украиной. Этот нефтезавод входит в группу "Роснефти" с 2007 года.

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Остановлена работа

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Куйбышевский НПЗ приостановил свою работу. В результате атаки дронов 23 марта была повреждена одна из установок – АВТ-4.

Стоит отметить, что проектная мощность этого нефтезавода составляет 8,3 миллиона тонн нефти. Этот завод перерабатывает Оренбургскую, Западно-Сибирскую нефть и ту, что добывается компанией Самарской области. В частности, также этот завод впервые в России освоил выпуск топлива для реактивных двигателей и масел для ракетоносителей.

В ночь на 16 марта дроны уже залетали в Самарскую область – тогда под ударом оказались три НПЗ, которые размещены в регионе. Как мы видим, дронам понадобилась еще одна атака, чтобы окончательно вывести Куйбышевский нефтезавод из строя. Отметим, что НПЗ в Самарской области в целом отрабатывают 10% всей нефтепереработки в России.

За последние три недели это уже тринадцатая атака на нефтеперерабатывающие заводы в России.

Атаки на российские НПЗ