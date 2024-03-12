Россияне ноют из-за атаки дронов на Волгодонск: там расположена Ростовская АЭС

Российские захватчики начали жаловаться на атаку БпЛА на город Волгодонск, что в Ростовской области. Соцсетями распространяются кадры с места событий.

Поздно вечером 12 марта в Ростовской области работала российская ПВО, как заявили сами местные жители. Очевидцы сняли ее работу и распространили видео через соцсети.

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Что известно об атаке дронов

По версии оккупантов, была атака неустановленных дронов на город Волгодонск, возле которого расположена Ростовская АЭС. Местные жители сообщали в соцсетях о работе ПВО и распространяли немало соответствующих видео. Ростовские СМИ писали о якобы "украинском беспилотнике", который был нацелен на АЭС.

Вероятная работа ПВО под Ростовом: смотрите видео



, эта АЭС расположена в 12 километрах от Волгодонска. Она стоит на берегу Цимлянского водохранилища.

Однако губернатор Ростовской области Василий Голубев со ссылкой на российских военных заявил пропагандистским СМИ Кремля, что подразделения ПВО якобы не работали. Он также сообщил о работе Ростовской (Волгодонской) АЭС в штатном режиме. Также чиновник призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на "информационные провокации".

Россияне показали работу ПВО: смотрите видео



Украинский блогер, волонтер и активист Сергей Стерненко иронично прокомментировал прокомментировал события под Ростовом.

Волгодонск, Ростовская область. Россияне обстреливают небо,

– пошутил он.

Россияне часто жалуются из-за дронов

Недавно неустановленные БпЛА заметили в Брянской и Орловской областях. Кремлевская пропаганда традиционно отчиталась о якобы уничтожении всех дронов и набросилась с обвинениями на Украину.

Еще одна атака дронов не так давно произошла в Нижегородской области. Там в результате пожара пострадал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл".

Украина официально не комментировала сообщения россиян об этой атаке неустановленных беспилотников.