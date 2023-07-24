Логическая военная цель, – Крамаров оценил атаку дронов по Москве

В ночь на 24 июля неизвестные дроны залетели в Москву. Взрывы раздавались возле здания министерства обороны оккупантов, которое является абсолютно логической военной целью.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, атака дронов по Москве позволяет местным жителям, которые поддерживают Путина, почувствовать, что их страна находится в войне.

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"Панцирь" не сработал

Как отметил Крамаров, российское минобороны – совершенно правильная военная цель, по которой нужно бить. Возможно, удастся попасть в кабинет, где есть важная оперативная информация о событиях на фронте или данные насчет логистики.

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Интересно, что оккупантам не помог ЗРГК "Панцирь", который несколько месяцев назад там разместили на крыше здания минобороны. Эта идея вообще была достаточно странной.

Даже если радиолокационная система увидела воздушную цель и попыталась подсветить ее… Вы понимаете эту логику? Любой ЗРК не стреляет ниже линии. Есть минимальные высоты, на которые комплекс может поражать. А пытаться попасть в летящий ниже комплекса БПЛА. Это опасно и почти невозможно,

– заметил Крамаров.

Кроме этого, это еще и опасно в то смысле, что комплекс может просто стрелять по гражданским объектам, пока будет пытаться сбить беспилотник.

Новая атака дронов по Москве: коротко