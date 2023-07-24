Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, атака дронів по Москві дає можливість місцевим жителям, які підтримують Путіна, відчути, що їхня країна перебуває у війні.

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"Панцир" не спрацював

Як наголосив Крамаров, російське міноборони – абсолютно правильна військова ціль, по якій потрібно бити. Можливо, вдасться влучити в кабінет, де є важлива оперативна інформація щодо подій на фронті або дані щодо логістики.

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Цікаво, що окупантам не допоміг ЗРГК "Панцир", який ще кілька місяців тому розмістили на даху будівлі міноборони. Ця ідея взагалі була досить дивною.

Навіть якщо радіолокаційна система побачила повітряну ціль і спробувала її підсвітити… Ви розумієте логіку? Будь-який ЗРК не стріляє нижче лінії. Є мінімальні висоти, на яких комплекс може вражати. А намагатися влучити в БпЛА, який летить нижче комплексу. Це небезпечно і майже неможливо,

– зауважив Крамаров.

Окрім цього, це ще й також небезпечно з огляду на те, що комплекс може просто стріляти по цивільних об'єктах, поки намагатиметься збити безпілотник.

Атака дронів по Москві: коротко