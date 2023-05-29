В Воздушных силах прокомментировали удар по военному объекту в Хмельницкой области

Враг атаковал Украину крылатыми ракетами и дронами, в результате чего зафиксировано попадание в военный объект Хмельницкой области. Затем ситуацию прокомментировали в Воздушных силах.

В ночь на 29 мая, оккупанты обстреляли различные регионы нашего государства, в частности, в Хмельницкой ОВА сообщали о попадании в военный объект. В то же время, спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал не спешить с выводами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Удар по Хмельницкому

Собственно, спикер отметил важность хранить определенные данные в секрете, чтобы враг не смог ими воспользоваться.

Ну, здесь мы советуем действительно не торопиться с обнародованием такой информации. Да, удар там произошел. Есть там некоторые повреждения. Не можем объявлять всех деталей, но пожар уже был локализован,

– сказал он.

Кроме того, Игнат заверил, что в ближайшее время все будет восстановлено на этом военном объекте: "Я думаю, все будет работать".

Террор не прекращается

В ночь на 29 мая враг выпустил по нашему государству десятки воздушных целей. Собственно, силам ПВО удалось ликвидировать 37 ракет, 29 ударных беспилотников и один разведывательный дрон.

Также взрывы слышны в Киевской, Полтавской, Николаевской и других областях. Практически всюду – без прилетов. Единственное – в Одесской области были попадания в портовую инфраструктуру.

Вместе с тем вторая серия террора началась уже утром 29 мая. Тревоги прозвучали в большинстве регионов, после чего власти столицы начали писать о первых сбитых воздушных целях.

По состоянию на 11:45 в Киеве было зафиксировано падение 6 обломков. Также было сообщение о том, что один человек пострадал в Подольском районе – его госпитализировали.

В ОВА информировали, что в результате этой атаки были повреждены 5 летательных аппаратов и взлетно-посадочная полоса. В то же время, уже началось ее восстановление.