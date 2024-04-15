Абсолютно разные подходы: почему союзники не сбивают ракеты над Украиной

Союзники помогали Израилю сбивать вражеские ракеты и дроны, которые запустил Иран. К сожалению, пока партнеры не пришли к такому решению в случае российских атак по Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, заметив, что ситуации здесь все-таки отличаются. Прежде всего следует понимать, что большинство воздушных целей были сбиты даже не над Израилем, а над Иорданией. Уже потом в Израиле работали системы ПВО.

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Запад сдерживается из-за ядерного оружия России

Как отметил Мусиенко, то, что Россия имеет первый в мире ядерный арсенал, заставляет Запад сдерживаться от определенных решений. Они не хотят довести все до большей эскалации. Поэтому внешняя задача Украины – убедить партнеров, что против России можно действовать значительно жестче.

Ядерный арсенал России и является тем барьером, который сдерживает Запад. Когда говорят, что Путин может применить тактическую ядерку по Украине. Если считать в килотоннах, то Украина уже, видимо, пережила, условно, 2-3 средние ядерные бомбы. Посмотрите на разрушения от обычных бомб за все время полномасштабной войны, на последствия для экологии, на удары по электростанциям,

– сказал Мусиенко.

Предохранители, которые якобы сдерживают Россию, нужно пересматривать. Путин уже перетащил ядерные "Искандеры" в Беларусь – и ничего ему не сделали. Здесь нужно действовать жестче.

В конце концов ситуация с обстрелом Израиля закончилась не так и плохо. Мир в очередной раз уделит внимание Израилю и напомнит себе, что Россия поддерживает Иран.

Это может заставить конгрессменов ускорить рассмотрение вопроса помощи Израилю. А сейчас в Палате представителей есть только один законопроект, где говорится о помощи и Украине, и Израилю, и Тайваню. То есть это может ускорить пакет помощи и для нас,

– сказал Мусиенко.

Атака Ирана по Израилю: коротко