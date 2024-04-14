Нельзя позволить еще одну войну: как мир реагировал на беспрецедентную атаку Ирана на Израиль

Ночью 14 апреля Тегеран массированно ударил по Израилю более 200 ракетами и дронами. Мир не смог оставить этот инцидент без реакции.

Пока цивилизованные государства выражают свою решительную поддержку Израилю, Россия отказывается осуждать действия Тегерана, придумав для своего нежелания циничное оправдание.

Смотрите также Иран запустил БПЛА на Израиль, была и ракетная атака: что происходит на Ближнем Востоке

"Очень тревожная ситуация"

Ночью 14 апреля, когда Иран начал свою атаку, представителя Израиля в ООН Гилад Эрдан возмутило то, что генсек ООН Антониу Гутерриш до сих пор молчит.

Иран нарушил устав ООН и показал, что представляет угрозу глобальному миру и безопасности. Где твой голос? Где ваше осуждение?,

– написал Эрдан в твиттере.

Вскоре реакция Гутерриша таки появилась. Он заявил, что мир не может позволить себе еще одну войну и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

Премьер Великобритании Риши Сунак решительно осудил нападение иранского режима на Израиль, назвав его безрассудным. По словам британца, Иран в очередной раз показал, что он стремится посеять хаос в регионе.

В Украине тоже осудили атаку. Там отметили, что поведение Ирана несет риск беспрецедентной дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне подчеркнул, что Тегеран прибегнул к новой дестабилизации в регионе. Также Париж заверил Израиль в своей солидарности.

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель назвал атаку Ирана серьезной угрозой региональной безопасности.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте оценил ситуацию на Ближнем Востоке как "очень тревожную".

Глава МИД Германии Анналена Бербок тоже выразила поддержку Израилю и призвала Иран прекратить атаки.

Иран и его ставленники должны немедленно прекратить это. В эти часы наша вся солидарность направлена на Израиль,

– написала она в твиттере.

Президент Аргентины Хавьер Милей вернулся из поездки Дании раньше, чем планировал, в связи с событиями в Израиле.

Представитель Милея сообщил, что политик намерен взять ситуацию под свой контроль и координировать действия с президентами западного мира.

США в то же время заявили, что не будут участвовать в наступательных операциях Израиля против Ирана. Байден сказал Нетаньяху, что ночь 14 апреля он может считать победой, ведь атака Ирана оказалась неудачной. Ни одно из средств воздушного поражения не попало в цель.

Нападение Ирана на Израиль: что известно