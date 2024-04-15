Иран использовал опыт России: как Израилю удалось отбить такую мощную атаку

В ночь на 14 апреля Иран массово обстрелял Израиль, выпустив сотни ракет и дронов. Большинство воздушных целей обезвредила система ПВО, поэтому известно лишь о незначительных разрушениях.

К сожалению, Украина не имеет такой стратегической поддержки союзников, как Израиль. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, добавив, что для такого решения есть причины.

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Почему Украину не защищают так, как Израиль

Прежде всего следует понимать, что модель защиты Израиля формировалась десятилетиями. Страна постоянно живет в состоянии возможной войны, ведь, как она считает, находится во вражеском окружении.

Учитывая это, Израиль имеет достаточное количество систем ПВО, радиолокационной борьбы, может обнаруживать дальние цели – все это работает уже много лет. Более того, израильтяне имеют трехуровневую систему защиты от ракет различных типов и других летательных аппаратов.

Вместе с союзниками Израиль готовился и получал высокотехнологичное оружие для уничтожения любых воздушных целей, прежде всего ракет и дронов. Поэтому мы видим такой мощный результат,

– сказал генерал армии в отставке.

Иран выпустил против Израиля более 350 целей – 99% из них были сбиты. Более того, это произошло еще за пределами воздушного пространства страны.

Также стоит упомянуть, что уничтожать цели Израилю помогают союзники, в частности США, Великобритания, Франция и ряд других стран.

Иран использовал опыт России

Противовоздушная система Израиля работает на высокотехнологичном уровне. К тому же она многоэшелонированная, а территория страны очень маленькая, поэтому ПВО может плотно закрыть все стратегические объекты.

В Украины другая ситуация. Союзники не предоставляют такую модель, мы не создали эшелонированную систему по всей территории государства, имеем буквально несколько Patriot. Украина может перехватывать баллистику, но только в отдельных регионах.

Россия за два года войны начала комбинировать удары. Кстати, Иран использовал опыт России: сначала массово запустил беспилотники различных типов по разным траекториям. Их было более 170, а тогда уже крылатые, баллистические ракеты,

– отметил Николай Маломуж.

Израиль и его союзники были к этому готовы. Украина также могла бы давать мощный отпор, но нужных систем у нас нет. Причина этого – отсутствие политической воли у США, Великобритании, Германии, Франции, которые имеют соответствующие средства.

Сегодня мы говорим, чтобы для того, чтобы создать подобную модель для Украины, нам надо минимум 40 Patriot, и они есть в странах НАТО,

– подчеркнул Маломуж.

Почему нет политической воли

Одна из главных причин – это то, что мир боится глобальной конфронтации с Россией. Поэтому нам дают оружие только, чтобы сдерживать врага, а не, чтобы его победить. К счастью, такая позиция постепенно отходит, Запад понимает, что в случае победы России, опасность встанет перед другими странами.

Только 40 систем Patriot для Украины вообще не снизят боеспособность наших союзников, потому что сейчас они находятся в ожидании возможной войны, а мы – в состоянии ее ведения. Поэтому первая составляющая – это ПВО.

Вторая – это система радиолокации пятого или шестого поколения, такая, как у Израиля. Она позволяет видеть пуски ракет, высчитывать, на какую именно цель они направляются, фиксировать изменение траектории. Тогда можно будет эффективно сбивать цели,

– подчеркнул Маломуж.

Третья составляющая – электронная радиолокационная система, так называемый "электронный щит". Он позволяет дезориентировать ракеты, перенаправлять их на землю. Все это есть у наших союзников, но пока нет стратегического решения, чтобы передать такие системы Украине. Вместе с ударными ресурсами они существенно помогли бы уничтожить потенциал врага.

Кроме этого, надо создать как можно больше мотивационных моментов для наших союзников, чтобы они поняли, что помогая Украине они защищают своих людей, которым не придется столкнуться с агрессором.

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