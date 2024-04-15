На жаль, Україна не має такої стратегічної підтримки союзників, як Ізраїль. Про це 24 Каналу розповів генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, додавши, що для такого рішення є причини.

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Чому Україну не захищають так, як Ізраїль

Насамперед варто розуміти, що модель захисту Ізраїлю формувалася десятиліттями. Країна постійно живе у стані можливої війни, адже, як вона вважає, перебуває у ворожому оточені.

З огляду на це, Ізраїль має достатню кількість систем ППО, радіолокаційної боротьби, може виявляти дальні цілі – все це працює вже багато років. Ба більше, ізраїльтяни мають трирівневу систему захисту від ракет різних типів та інших літальних апаратів.

Разом із союзниками Ізраїль готувався та отримував високотехнологічну зброю для знищення будь-яких повітряних цілей, найперше ракет і дронів. Тому ми бачимо такий потужний результат,

– сказав генерал армії у відставці.

Зверніть увагу! Іран випустив проти Ізраїлю понад 350 цілей – 99% з них було збито. Щобільше, це сталося ще за межами повітряного простору країни.

Також варто згадати, що знищувати цілі Ізраїлю допомагають союзники, зокрема США, Велика Британія, Франція та низка інших країн.

Іран використав досвід Росії

Протиповітряна система Ізраїлю працює на високотехнологічному рівні. До того ж вона багатоешелонована, а територія країни дуже маленька, тому ППО може щільно закрити всі стратегічні об'єкти.

В України інша ситуація. Союзники не надають таку модель, ми не створили ешелоновану систему по всій території держави, маємо буквально кілька Patriot. Україна може перехоплювати балістику, але лише в окремих регіонах.

Росія за два роки війни почала комбінувати удари. До речі, Іран використав досвід Росії: спочатку масово запустив безпілотники різних типів за різними траєкторіями. Їх було понад 170, а тоді вже крилаті, балістичні ракети,

– зауважив Микола Маломуж.

Ізраїль та його союзники були до цього готові. Україна також могла б давати потужну відсіч, але потрібних систем у нас немає. Причина цього – відсутність політичної волі у США, Великої Британії, Німеччини, Франції, які мають відповідні засоби.

Сьогодні ми говоримо, щоб для того, щоб створити подібну модель для України, нам треба мінімум 40 Patriot, і вони є в країнах НАТО,

– наголосив Маломуж.

Чому немає політичної волі

Одна з головних причин – це те, що світ боїться глобальної конфронтації з Росією. Тому нам дають зброю лише, щоб стримувати ворога, а не, щоб його перемогти. На щастя, така позиція поступово відходить, Захід розуміє, що у випадку перемоги Росії, небезпека постане перед іншими країнами.

Лише 40 систем Patriot для України взагалі не знизять боєздатність наших союзників, бо зараз вони перебувають в очікуванні можливої війни, а ми – у стані її ведення. Тому перша складова – це ППО.

Друга – це система радіолокації п'ятого або шостого покоління, така, як в Ізраїлю. Вона дозволяє бачити пуски ракет, вираховувати, на яку саме ціль вони прямують, фіксувати зміну траєкторії. Тоді можна буде ефективно збивати цілі,

– підкреслив Маломуж.

Третя складова – електронна радіолокаційна система, так званий "електронний щит". Він дозволяє дезорієнтувати ракети, перенаправляти їх на землю. Все це є в наших союзників, але поки немає стратегічного рішення, щоб передати такі системи Україні. Разом з ударними ресурсами вони суттєво допомогли б знищити потенціал ворога.

Окрім цього, треба створити якнайбільше мотиваційних моментів для наших союзників, щоб вони зрозуміли, що допомагаючи Україні вони захищають своїх людей, яким не доведеться зіштовхнутися з агресором.

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