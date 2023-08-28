Атака Полтавщины и Кривого Рога, есть жертвы и раненые: что известно о ракетном ударе 28 августа

Под утро 28 августа российские военные нанесли очередной ракетный удар по Украине. Известно о попадании на Полтавщине. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.

24 Канал в одном материале собрал все, что нужно знать о ночной атаке по Украине. Узнайте, сколько ракет враг запустил, сколько воздушных целей удалось сбить и какая ситуация в регионах.

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Атаковали под утро

Так, около 3:39 воздушную тревогу объявили в Николаевской и Херсонской областях, а через несколько минут – в Днепропетровской и Запорожской. Кроме того, об опасности предупреждали также жителей Одесской области. Вскоре карта воздушных тревог "покраснела" практически полностью, за исключением нескольких областей.

Уже ближе к 4 утра поступили сообщения, что россияне запустили крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря. Там как раз на боевом дежурстве находился "Адмирал Эссен", снаряженный восемью ракетами этого типа.

Запустили КАБы по Кривому Рогу

Обратите внимание, что в Днепропетровской области сообщали о работе ПВО. Вскоре поступила информация, что враг с тактической авиации выпустил управляемые авиационные ракеты по Кривому Рогу В результате этого разрушений получили 2 дачных дома, а еще 5 – уничтожены. Также загорелось хозяйственное здание. Прошло без пострадавших.

Атаковали предприятие в Полтавской области

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин. По его словам, оккупанты попали в промышленный объект. Отметим, что мониторинговые каналы в 04:30 сообщали, что крылатые ракеты летят в направлении Полтавщины.

Около 08:20 Лунин актуализировал информацию. Он отметил, что в результате атаки погибли два человека. Еще двоих отправили с незначительными повреждениями в больницу. Неизвестно, где находятся еще два сотрудника предприятия. По словам главы ОВА, продолжаются поисковые работы и разбор завалов.

Дмитрий Лунин подчеркнул, что оккупанты полностью разрушили производственный цех.

Вскоре глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что оккупанты попали в поселок Гоголев, что в Миргородском районе. Вспыхнуло помещение масличницы в результате взрыва. По его словам, пострадали 5 человек и еще 2 погибли. Они работали в ночную смену.



Россияне атаковали предприятие на Полтавщине / Фото с телеграма Ермака



Россияне атаковали предприятие на Полтавщине / Фото с телеграма Ермака

Сколько воздушных целей удалось сбить

В Воздушных силах отмечают, что этой ночью враг запустил 4 крылатых ракеты "Калибр" из фрегата, находившегося в акватории Черного моря вблизи Феодосии. Также атаковали двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Су-34 из воздушного пространства оккупированной части Херсонщины.

Удалось уничтожить 4 воздушных цели врага. Речь идет о двух крылатых ракетах "Калибр" и двух управляемых авиационных ракетах Х-59.

Тактика врага не изменилась

Собственно, оккупанты выпустили столько же ложных целей, сколько подлинных. Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Юг" в эфире телемарафона.

Они, очевидно, пытаются таким образом компенсировать сейчас испытываемый некоторый дефицит ракет. Потому что использования в том количестве, которое они обычно предлагали, скажем так, Украине, сейчас не наблюдается,

– объяснили спикер ОК "Юг".

Она добавила, что российские захватчики прибегают к более экономному подходу. В то же время следует понимать, что это никак не минимизирует угрозу от ракет.

В этот раз тоже тактика была использована примерно такая же – с блужданием ракет, с попыткой обойти маршруты и возможные места поражения. Поэтому сейчас еще итоги подводятся,

– отметила Гуменюк.

Заметила она также, что "Адмирал Эссен" еще снаряжен "Калибрами". Не исключено, что враг может снова атаковать. Поэтому не игнорируйте воздушную тревогу и находитесь в укрытиях, когда предупреждают об угрозе ракетного или дронового удара.