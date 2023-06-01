Ночная ракетная атака России на Киев 1 июня: среди погибших – ребенок

Ночью 1 июня российские террористы атаковали столицу Украины баллистическими и крылатыми ракетами "Искандер". Оккупанты убили еще трех человек, в частности, малолетнего ребенка.

Среди травмированных в результате обстрела в Киеве также есть ребенок. Все, что известно о жертвах и пострадавших, рассказывает 24 Канал.

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Россияне убили трех человек, в том числе 9-летнюю девочку

В КГВА сообщили, что по состоянию на 7 часов утра в Деснянском районе 3 погибших, в том числе один ребенок. Кроме того, 10 человек травмированы. Среди пострадавших – ребенок. Еще двое травмированных в Днепровском районе.

Ночью пострадавшим оказывали неотложную помощь / Фото КГВА

В полиции сообщили, что россияне убили трех человек, среди них 9-летняя девочка.

В результате обстрелов оккупантов медучреждения в Деснянском районе города погибла 33-летняя женщина и 34-мать с дочерью. Еще одиннадцать граждан получили ранения разной степени тяжести,

– добавили в полиции.

Также в нескольких районах повреждены здания и припаркованные автомобили. Полицейские уже документируют последствия вражеской атаки.

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Оккупанты ударили по Киеву "Искандерами"

В Генштабе ВСУ сообщили, что ночью российские террористы атаковали Киевщину "Искандерами". В общей сложности враг выпустил 10 ракет.

В Воздушных силах уточнили, что оккупанты ударили крылатыми и баллистическими ракетами – с "Искандер-К" и "Искандер-М" соответственно. Также добавили, что враг совершил запуск с северного направления – Брянской области.

Силами и средствами противовоздушной обороны удалось сбить все 7 баллистических и три крылатых ракеты.

24 Канал приносит искренние соболезнования родным и близким погибших в результате российского обстрела.