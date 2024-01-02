В КГВА назвали объекты столицы, которые пытается поразить Россия

Киев пережил еще одну массированную атаку российских оккупантов. Утром 2 января враг запустил по украинской столице дроны и ракеты.

Спикер КГВА Михаил Шаманов рассказал 24 Каналу, куда целился враг. Как известно, есть раненые и погибшие.

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"Поскольку большинство сбили силы и средства противовоздушной обороны, мы можем только анализировать эфиры российских пропагандистских телеканалов. Они обещают и обещали оставить украинцев, в том числе киевлян, без света, тепла, газа, воды", – отметил Шаманов.

По его словам, оккупанты пытались поразить:

объекты инфраструктуры, в том числе энергетические;

центры принятия решений;

центры связи;

транспортные узлы.

Кроме того, враг привычно бил по жилым кварталам, чтобы держать украинцев в психологическом напряжении и сеять террор.

Самая массированная атака в этом году

Россияне начали обстреливать Киев с ночи, запустив волнами "Шахеды". Затем последовали пуски крылатых и аэробалистичных ракет.

(Российскую атаку 2 января – 24 Канал) можно считать самым массированным в этом году ударом по столице,

– констатировал Шаманов.

Российская атака 2 января: основное

Помимо Киева, под вражеским ударом оказался также Харьков. Там есть разрушения и пострадавшие.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что атака 2 января была похожа на ту, что враг совершил 29 декабря. Сходны и типы, и количество воздушных целей.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты запустили по Украине почти сотню ракет – "Кинжалы", Х-101/555/55, "Калибры". Но противовоздушная оборона уничтожила большинство из них – 72 воздушные цели.

На вражескую атаку уже среагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что большинство российских ракет летели на гражданские объекты.