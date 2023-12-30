Массированная атака Киева: российская ракета попала в склад компании Dnipro-M

Российские оккупанты 29 декабря массированно обстреляли Киев ракетами. Местные власти сообщали о попадании в складское помещение, где в результате атаки погибли по меньшей мере 13 человек.

В результате стало известно, что в результате вражеской атаки пострадал состав компании Dnipro-M. Это была одна из компаний, которая располагалась в складском помещении, куда ударили оккупанты.

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Россияне ударили по составу компании Dnipro-M

В компании Dnipro-M заявили, что, по предварительным данным, среди их работников есть 2 пострадавших, один из них госпитализирован. В то же время, погибших среди работников – нет.

В результате попадания ракеты возник пожар, уничтоживший складской объект. Уничтожены товары и сервисный центр по ремонту продукции. Как следствие, в ближайшие дни очень вероятны задержки со снабжением, выполнением заказов и ремонтов продукции,

– говорится в сообщении компании.



В результате атаки пострадал состав компании Dnipro-M / Фото с фейсбук-страницы Dnipro-M

В компании заявили, что обязательно окажут всю необходимую помощь пострадавшим работникам и приложат все усилия для выполнения всех других своих обязательств.

"Владельцы продукции, которая находилась (на момент атаки – 24 Канал) в сервисе и пострадала, получат соответствующую компенсацию. Для этого компания свяжется с каждым потребителем", – отметили в Dnipro-M.



Двое сотрудников компании пострадали в результате российской атаки / Фото с фейсбук-страницы Dnipro-M

В конце концов, представители компании отметили, что подобная атака является еще одним доказательством того, что Россия – террористическая организация. В Dnipro-M отметили, что работают над восстановлением полноценной работы и благодарят каждого за понимание и поддержку.

Россия массированно обстреляла Киев ракетами