Есть одна интересная деталь, – Тизенгаузен назвал особенности утреннего обстрела Киева

Утром 6 сентября враг нанес удары по Украине – ракетами и дронами-камикадзе. В частности, Киев и область оккупанты атаковали крылатыми и баллистической ракетами. Также от обстрелов пострадала Одесская область.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что обстрелы столицы Украины произошли в день визита в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена. Также он обратил внимание на особенность утренней ракетной атаки на Киевскую область.

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Планы были точными

Владимир Путин направил дроны в Одесскую область после визита президента Турции Реджепа Эрдогана, продолжив уничтожать портовую инфраструктуру Украины.

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После заявления Эрдогана по поводу войны России в Украине о том, что нет "никаких перспектив достижения мира на горизонте", можно сделать вывод, что он напрасно ездил в Россию.

В то же время есть интересная деталь по обстрелам Украины 6 сентября. По данным телеграмм-каналов, ночью взлетели 9 российских самолетов стратегической авиации Ту-95МС. А ракет прилетело на территорию Украины – 7, а также "Искандер-М", и все их сбили ПВО,

– подчеркнул политтехнолог.

Политтехнолог обратил внимание на особенность вражеской атаки 6 сентября: смотрите видео

Итак, 9 бортов выпустили 7 ракет. Логично предположить, что две ракеты "потерялись". И становится очевидным, по мнению политтехнолога, что российские самолеты, ранее запускавшие по несколько ракет, сейчас выпускают по одной. И может быть связано это с износом бортов, которые Россия уже давно не производит. Поэтому россиянам приходится поднимать в небо больше самолетов.

"Выходит, что планы украинских Вооруженных Сил, а также ГУР на уничтожение носителей ракет – самолетов, были абсолютно правильными и точными. А россияне таким образом "поздравили" Энтони Блинкена, когда он направлялся в Киев", – предположил Борис Тизенгаузен.

Что известно об обстрелах Украины 6 сентября