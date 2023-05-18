Россия больше не атаковала Киев "Кинжалами", чтобы не позориться: оперативная сводка от Свитана

В ночь на 18 мая Россия осуществила очередную массированную ракетную атаку на Украину, одной из главных целей которой был Киев. Но в этот раз оккупанты не запускали ракеты "Кинжал", которые метко уничтожает ЗРК Patriot, таким образом они хотели избежать очередного позора.

Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. Он подчеркнул, что это показатель того, что ЗРК Patriot отлично выполняет свою работу, уничтожая "Кинжалы".

Обратите внимание Десятки ракет летели на Украину: все, что известно о массированной атаке россиян 18 мая

Россия запустила по Киеву ракеты Х-101/Х-555

Полковник запаса ВСУ отметил, что ночью 18 мая по Киеву, вероятнее всего, шли ракеты Х-101/Х-555. ЗРК Patriot снес все ракеты, которые в этот раз запустили оккупанты.

То есть Киев в очередной раз прикрыли,

– подчеркнул Свитан.

Однако, заметил он, если ракета выходит на город, то это более тонны веса, вдобавок еще и противоракета весом под тонну, то есть 1,5 – 2 тонны падает на Киев в виде обломков. К тому же в этих обломках может быть непрогоревшее топливо, а также боевая часть, которая могла не сдетонировать и разрушиться от удара, после чего загореться.

Этими обломками, по словам военного эксперта, может посечь все, что находится не под крышей бетонных зданий. Потому не стоит игнорировать воздушную тревогу, а лучше спрятаться за бетонное перекрытие.

Оперативная сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Россияне хотели избежать позора с "Кинжалами"

Свитан также прокомментировал заявления россиян о якобы уничтожении Patriot. Дело в том, что все "Кинжалы" были сбиты в воздухе, поэтому могли попадать обломки. Однако стартовая установка – это машина, на которую ставятся несколько блоков: если речь о модификации PAC-2, то это – 4 ракеты, а PAC-3 – 16 ракет. И именно модификация PAC-3 является противобаллистической, то есть против "Кинжалов".

Военный эксперт отметил, что если бы россияне точно знали, что уничтожили Patriot, то следующей же ночью запустили бы "Кинжалы" по правительственному кварталу, но они этого не сделали.

И даже этой ночью отправили не "Кинжалы", чтобы не позориться, потому что у них тогда сломается вся парадигма уничтожения Patriot,

– заявил полковник запаса.

Вместо этого, добавил он, оккупанты использовали Х-101/Х-555 и "Калибры", то есть крылатые ракеты, чтобы избежать позора. Кроме того, в России были арестованы три руководителя проекта "Кинжал". Эти люди рассказывали, что "Кинжалы" являются гиперзвуковым оружием, но в итоге они оказались очередной российской "вундервафлей". Это показатель того, что Patriot выполняет свою работу.

Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Массированный ракетный обстрел 18 мая: главное

В ночь на 18 мая российские террористы снова обстреляли Украину. В частности, взрывы раздавались в Полтавской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях. В КМВА рассказали, что с начала мая враг уже в девятый раз пытался атаковать столицу. На этот раз атаку совершили из стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС из района Каспия.

Россия выпустила 30 крылатых ракет по нашему государству как морского, так и воздушного и наземного базирования. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что Силами и средствами ПВО во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины удалось сбить 29 крылатых ракет. Это фантастический показатель.

В то же время российские захватчики пытались обмануть ВСУ. Как заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, перед обстрелом все ракетоносители оккупантов были заведены в пункты базирования.