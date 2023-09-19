Жительница Кривого Рога со слезами на глазах вспомнила ночную атаку: чем ударили россияне
В ночь на 19 сентября россияне ударили по городу Кривой Рог Днепропетровской области. В результате атаки загорелось многоэтажное здание. Чрезвычайники боролись с последствиями.
К счастью, обошлось без жертв. Но повреждено немало зданий, информирует 24 Канал. Местная жительница рассказала детали обстрела.
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Взрыв в Кривом Роге
Атака была около трех ночи, отметила местная жительница Вера в интервью "Суспильному". Она живет примерно в полукилометре от места удара. Вместе со своей семьей женщина находилась дома.
Мы быстро оделись, дети пошли на улицу, а я сидела в коридоре. Дай бог все здоровые и живые,
– сказала она.
Дом Веры уцелел, но кафе, владелицей которого она является, повреждено.
Глава местной военной администрации Александр Вилкул в своем Телеграмме написал, что службы ликвидируют последствия попадания. А ПВО подтвердило, что это была баллистика – ракета "Искандер-М".
"Ликвидируем последствия сегодняшнего утреннего поражения. (Пострадали – 24 Канал) один детский сад, школа, 20 многоквартирных домов. Окна и балконы коммунальщики за сегодня закроют пленкой, плюс выдаются необходимые строительные материалы. В течение недели – максимум 10 дней бригады заменят окна. Работает техника, бригада коммунальщиков", – отметил Вилкул.
Кроме Кривого Рога, враг нанес удары по Никопольщине и Марганецкой громаде, о чем сообщили в Днепропетровской ОВА. В результате ранен 71-летний мужчина. Он находится в больнице, в состоянии средней тяжести. Есть поврежденные дома.
В целом российские оккупанты в ночь на 19 сентября запустили 30 БпЛА по территории Украины.
Атака на Украину 19 сентября: основные новости
- Во Львове зафиксировано попадание в промышленный склад. Уничтожено 300 тонн гуманитарной помощи. Сначала сообщалось об одном пострадавшем – 26-летнем мужчине, которого доставили в больницу. Впоследствии стало известно о погибшем, тело которого спасатели достали из-под завалов
- По Славянску россияне выпустили 4 ракеты. Повреждения получили учебное заведение, общежитие, частный дом. Предварительно обошлось без пострадавших. Также взрывы слышались в Одесской, Николаевской и Хмельницкой областях.
- Под обстрелами и Херсон. Ночью один из снарядов врага попал в лечебное заведение в областном центре. Утром россияне попали в троллейбус в самом городе. Впоследствии стало известно, что 57-летний мужчина скончался в больнице. После обеда захватчики обстреляли из артиллерии один из вузов.