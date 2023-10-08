Как грузовик со взрывчаткой опозорил Россию: в СБУ вспомнили первую атаку на Крымский мост

Возле Керченского моста теперь постоянно что-то взрывается. Эту добрую традицию СБУ начала год назад, когда совершила свою историческую спецоперацию на "лишней конструкции".

Вчера, 7 октября, Путин праздновал 71 год рождения. Для Украины этот день тоже особенный, ведь ровно год назад наши военные впервые нанесли удар по Крымскому мосту.

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Это был незабываемый подарок российскому президенту

Осенью 2022 года СБУ провела операцию, в результате которой уничтожила очередной российский миф. На этот раз о нерушимости Крымского моста.

Тогда мост взорвал грузовик с 21 тонной взрывчатки, замаскированный в рулонах с упаковочной пленкой. Взрыв был настолько мощный, что обрушил две полусекции автомобильной части моста и повредил железнодорожный путь.

Это было очень болезненно для россиян. Ведь правда о "надежной защите" Крымского моста неожиданно обнажилась. Более того, на символ российской оккупации Крыма покушались именно на день рождения Путина. Это был самый болезненный удар по репутации России, отметили в СБУ.

Следует заметить, что Украина сначала не признавала, даже отрицала свою причастность к "хлопку" на Керченском мосту. Однако летом 2023 года глава СБУ Василий Малюк не только подтвердил, что это дело рук его спецслужбы, но и подробно рассказал, как проводилась спецоперация.

Во второй раз Крымский мост был поврежден уже в июле 2023 года. Тогда в СБУ признались, что конструкцию атаковали морскими дронами. С этого времени в районе моста постоянно происходит что-то "взрывное".

Как отпраздновали день рождения Путина в Крыму