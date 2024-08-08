"Повсюду месть": как реагируют в России на рейд по Курщине

Бои в Курской области якобы добрались до населенного пункта Коренево, что в 25 километрах от Сумщины. Российские местные власти просят жителей поселка ограничить передвижение из-за опасности. А заместитель председателя совбеза России Дмитрий Медведев призвал российскую армию идти на Одессу, Харьков, Днепр, Киев и дальше.

Российские паблики сообщают, что ситуация на приграничных территориях обострилась и ищут виновников вокруг событий в Курской области. Вероятно, что на фоне ситуации на Курщине, Россия потребует нанести так называемые "удары мести" по Украине. Об этом в разговоре с 24 Каналом озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что ничего нового россияне не сделают, а такие удары были и раньше.

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Россия не будет прекращать удары

Тизенгаузен прогнозирует, что после событий в Курской области со стороны России может быть более масштабная атака на Сумы, на Харьков или Киев. По его словам, россияне живут в парадигме "ударов мести".

"Для них всюду месть. Сейчас они скажут, что ударили по скоплению войска где-то на Сумщине и будут считать это "ударом возмездия", но куча российских солдат сдалась в плен. Российские военкоры говорят, что Суджу сдали, обстрелы не прекращаются, "воины света" движутся по 2 направлениям, "освободили" газоизмерительную станцию "Суджа", через которую осуществляется транзит российского газа в Европу", – озвучил Тизенгаузен.

События на Курщине – серьезный имиджевый удар по России

Политтехнолог отметил, что сейчас российские военкоры пытаются спрогнозировать, куда дальше будут идти "воины света", возможно, на Курчатов, где расположена Курская АЭС.

И все это на фоне того, что Медведев говорит, что надо идти на Киев, не осознавая, что уже идут в другую сторону – на Курск. События в Курской области – это мощный имиджевый удар. Сейчас в России пытаются найти виноватого: то Белоусов, то Лукашенко. Последнего несколько военкоров обвинили, что он отвел свои войска от белорусской границы, тогда освободилась часть "воинов света", которая пошла на "прорыв",

– рассказал Тизенгаузен.