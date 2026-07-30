Во Львове обезвредили боевую часть ракеты, попавшей в жилой дом

Российские оккупанты в ночь на 30 июля провели атаку на Львов. Враг нанес удар по городу крылатыми ракетами.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Как во Львове обезвредили боевую часть ракеты?

Андрей Садовый сообщил, что на улице Выговского зафиксировано прямое попадание российской ракеты в жилой дом.

Боевая часть, которая не взорвалась, уже обезврежена. Впереди – работы по ее безопасному извлечению,

– заявил Садовый.

Он отметил, что в настоящее время на месте работают спасатели, полиция и взрывотехники. Садовый поблагодарил всех, кто, рискуя собственной жизнью, ликвидирует последствия атаки и помогает людям.

Кроме того, в результате ночной атаки во Львове были повреждены здания лицея № 15 и детского сада № 139. На местах уже работают коммунальные службы, которые устраняют последствия обстрела.

По состоянию на 10:31 известно о 33 пострадавших. 15 раненых на данный момент госпитализированы, среди них – трое детей и спасатель.

По предварительной информации, самой пожилой пострадавшей – 93 года, самому младшему мальчику – 6. Его госпитализировали с переломами двух конечностей.