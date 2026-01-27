Спасатели показали место попадания дрона в Бродах

Утром Россия попала дроном по объекту инфраструктуры в Бродах. На месте прилета вспыхнул пожар и поднялся дым.

В городе загорелись нефтепродукты. Предварительно, обошлось без погибших и раненых.

Как выглядит место прилета российского дрона в Бродах?

Подразделения ГСЧС ликвидируют возгорание на объекте инфраструктуры. К устранению возгорания привлекли 36 единиц спецтехники и более 130 чрезвычайников.

Спасатели обнародовали кадры с места попадания.

Последствия удара по Бродам / Фото ГСЧС

Из-за атаки специалисты зафиксировали временное превышение уровня оксида углерода в селе Смелое. В то же время радиационный фон остается в норме. Жителям Смольного рекомендуют не проветривать помещения, по возможности не выходить на улицу.

В связи с нчрезвычайной ситуацией в Бродах 27 – 28 января школы перейдут на дистанционное обучение.

Какие последствия атаки России на Украину 27 января?