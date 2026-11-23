Российский оппозиционный журналист Майкл Наки проанализировал последствия первых масштабных ударов беспилотников по Калининградской области и уничтожения российского судна в Финском заливе.

Российский тыл, который Кремль годами пытался представить как недосягаемый для украинских ударов, все чаще оказывается в центре событий. Тревоги в Калининградской области, атаки на суда с военными грузами в Балтийском море и проблемы больших российских компаний показывают, что последствия войны выходят далеко за пределы фронта. И каждый раз Москва сталкивается с новыми вызовами там, где раньше чувствовала себя относительно защищенной.

Специально для 24 Канала российский оппозиционный журналист Майкл Наки объяснил, почему паника в Калининграде стала показательной для всей России, как удары по морской логистике влияют на военные возможности Кремля и почему даже большие коммерческие компании могут оказаться среди целей.

Как россияне паниковали в Калининграде

Впервые с начала полномасштабной войны жители Калининградской области массово столкнулись с " беспилотной угрозой ".

Реакция местных властей и инфраструктуры оказалась показательной: в регионе завыли сирены, аэропорт Храброво ввел временные ограничения, а мобильный интернет начали глушить. Местный губернатор попытался успокоить население, заявив о якобы "подозрительном объекте со стороны Литвы", что сразу же опровергло литовское МИД.

Однако реальность оказалась иной: в сети появились кадры работы ПВО над Балтийском, где расположена ключевая портовая инфраструктура и база Балтийского флота России.

Наибольшим шоком для местных жителей стала полная неготовность гражданской инфраструктуры.

Люди жаловались, что адреса укрытий засекречены еще несколько лет назад, а те подвалы, до которых удалось добраться, оказались закрытыми, затопленными или заваленными хламом. Система оповещения работала хаотично: до службы 112 было невозможно дозвониться, а СМС приходили с задержкой или вообще не поступали.

Майкл Наки подчеркивает, что Калининград является абсолютно легитимной военной целью.

Это не просто отдаленная территория России, а сплошная военная база, с которой, в частности, осуществляются целенаправленные атаки на системы навигации европейских гражданских авиалайнеров.

Отсутствие ударов по этому региону ранее вызывало больше вопросов, чем нынешняя атака.

Уничтожение теневой логистики: конец "Спарты-2"

Одновременно с событиями в Калининграде в нейтральных водах Финского залива был осуществлен налет на судно " российский грузовой корабль "Спарта-2" ". Судно, которое направлялось в Калининград, было поражено двумя беспилотниками и загорелось.

Это судно является чрезвычайно важной целью: оно принадлежит госкомпании "Оборонлогистика", которая является единственным официальным перевозчиком Минобороны РФ. "Спарта-2" давно находится под санкциями США и Украины. Еще в 2022 году это судно фиксировали во время переброски вооружения, в частности ЗРК С-300, из Сирии в Новороссийск для использования в войне против Украины.

Уничтожение таких кораблей должно стать систематическим. Пока Россия продолжает безнаказанно действовать в акваториях НАТО, ни одно российское судно не должно безопасно добираться из пункта А в пункт Б.

Россияне в панике из-за атак на суда: смотрите видео

Как на это реагирует Европа

В то же время европейские страны действуют слишком вяло, задерживая суда теневого флота лишь на несколько дней. Единственный эффективный метод остановить российскую военную логистику на море – это физическое уничтожение кораблей, связанных с оборонным комплексом России.

Несмотря на это, министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил "ответом" и " обвинил Европу в пиратстве ". Именно так он назвал задержание российских танкеров.

Нерешительность Европы подтверждают и другие события. В частности, реакция Европы на российские диверсии выглядит неадекватной угрозам. Дания, после раскрытия подготовки покушения на украинского деятеля российскими спецслужбами, предложила ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам и ограничить их передвижение по Шенгенской зоне.

Хотя Европа имеет полное право на такие шаги, это никоим образом не решает проблему безопасности. Анализ последних диверсий и поджогов на европейских оборонных заводах показывает, что исполнителями являются не российские туристы, а местные граждане, завербованные беженцы или криминальные элементы.

Запрет на въезд для россиян – это моральный жест, который создает иллюзию действия, но не останавливает российские спецслужбы. Настоящий ответ на российскую агрессию должен быть симметричным и жестким.

Если Россия организует поджоги оборонных предприятий в Европе, европейские страны должны отвечать аналогичными действиями на территории РФ или применять 5-ю статью Устава НАТО. Только реальная угроза прямого столкновения с Альянсом способна остановить Кремль.

Крах Wildberries: от маркетплейса до военной цели

Еще одним показательным индикатором состояния российской системы является ситуация вокруг маркетплейса Wildberries. Основательница компании Татьяна Ким покинула пост генерального директора сразу после попадания в " в санкционный список ЕС ".

Причина санкций беспрецедентна, но логична: европейские институты юридически признали Wildberries каналом снабжения российской армии. На платформе массово реализовывались бронежилеты, каски, приборы ночного видения и комплектующие для дронов. Это юридическое признание ставит точку в дискуссиях о том, являются ли склады компании легитимными военными целями для украинских ударов.

Финансовое состояние компании напоминает "живой труп". После уничтожения ключевых складов маркетплейс оказался в финансовой ловушке. Продавцы получают лишь мизерные компенсации за сгоревший товар, а задержки текущих выплат превышают три месяца, что свидетельствует о гигантском кассовом разрыве.

Компания не может повысить тарифы, чтобы не потерять клиентов, но и не способна покрывать убытки. По сути, Wildberries является банкротом, и его крах может повлечь за собой банковскую систему России, в частности ВТБ. Государство оказалось перед выбором: спасать компанию за счет пустого бюджета или позволить ей спровоцировать цепную реакцию в экономике.