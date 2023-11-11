Сработал Patriot, – в Воздушных силах рассказали, откуда враг атаковал Киев
Утром 11 ноября в Киеве раздались взрывы, после чего объявили воздушную тревогу. Предварительные данные свидетельствуют о том, что российские оккупанты запустили по столице Украины баллистические ракеты.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал 24 Каналу, откуда враг мог атаковать Киев. По его словам, речь идет о северном направлении.
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"Откуда – здесь у нас вариантов немного. Очевидно, Курская или Брянская области", – отметил Игнат.
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По его словам, была видна работа противовоздушной обороны. В частности, сработал Patriot.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Начало массированных атак
Обстрел 11 ноября был большим, чем в предыдущие дни. Кроме ракет, враг запустил также 31 "Шахед", 19 из которых были сбиты.
То, что начали более массированные атаки, это видно. Возможно, враг активизируется,
– предположил Игнат.
Спикер Воздушных сил подчеркнул, что враг имеет достаточно целей, которые хотел бы поразить. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших.
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- Мэр Виталий Кличко сообщил, что на левом берегу прозвучали взрывы. По предварительным данным, это была работа противовоздушной обороны по баллистике. На момент публикации поста еще длилась тревога, поэтому мєр призвал киевлян оставаться в укрытиях.
- Впоследствии Кличко рассказал подробности взрывов. По его словам, было несколько звонков медикам, но жертвы не подтвердились. Люди звонили, услышав сильные взрывы.
- Позже в Киевской ГВА уточнили, что россияне запустили по столице "Искандер". Но ракету удалось сбить на подлете к Киеву. Предварительно разрушений и пострадавших нет.