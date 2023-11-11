Сработал Patriot, – в Воздушных силах рассказали, откуда враг атаковал Киев

Утром 11 ноября в Киеве раздались взрывы, после чего объявили воздушную тревогу. Предварительные данные свидетельствуют о том, что российские оккупанты запустили по столице Украины баллистические ракеты.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал 24 Каналу, откуда враг мог атаковать Киев. По его словам, речь идет о северном направлении.

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"Откуда – здесь у нас вариантов немного. Очевидно, Курская или Брянская области", – отметил Игнат.

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По его словам, была видна работа противовоздушной обороны. В частности, сработал Patriot.

Начало массированных атак

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Обстрел 11 ноября был большим, чем в предыдущие дни. Кроме ракет, враг запустил также 31 "Шахед", 19 из которых были сбиты.

То, что начали более массированные атаки, это видно. Возможно, враг активизируется,

– предположил Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что враг имеет достаточно целей, которые хотел бы поразить. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших.

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