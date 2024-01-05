Летчики филигранно доставили ракеты, – Игнат прокомментировал массированный удар по оккупированному Крыму
В Крыму 4 января раздавались взрывы. В Воздушных силах прокомментировали работу лётчиков во время атаки, которую в России называют "самой массированной" за последнее время.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что операция в Крыму была тщательно спланирована силами обороны. В то же время он отметил, что летчики мастерски проделали свою работу.
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Такая атака произошла не впервые
Игнат отметил, что вряд ли сможет рассказать больше, чем уже рассказал командующий Воздушными силами Николай Олещук.
Летчики сделали то, что делают всегда – филигранно доставили ракеты в свое назначение,
– сказал спикер.
По его словам, такую атаку мы видим не в первый раз, ведь было поражение штаба Черноморского флота России и удары по российским кораблям. Юрий Игнат добавил, что оккупанты понимают, что мы можем их доставать и имеем для этого оружие. В то же время, Украина хочет еще лучшее оружие, чтобы доставать их еще дальше и мощнее.
Кроме того, 5 января в Крыму также объявляли воздушную тревогу, в частности, сирены звучали в Севастополе. По словам спикера Воздушных сил, хоть оккупационная власть и проводит так называемое задымление, однако дыма без огня не бывает. Игнат добавил, что люди там живут достаточно тревожно.
Взрывы в Крыму 4 января
- Во временно оккупированном Крыму 4 января было очень громко. В конце концов стало известно, что по аннексированному полуострову работали наши военные и поразили командный пункт россиян. Такие атаки показывают, что россияне уже не могут защитить себя от взрывов и прилетов в Крыму, сказала Наталья Гуменюк. Кроме того, она подчеркнула, что Воздушные силы заявили о том, что противовоздушная оборона Крыма снова была поражена, и им придется снова проводить ремонт их сети.
- Между тем, уже через несколько часов в минобороны России заявили, что сбить удалось 40 БпЛА. Перед этим оккупанты фактически признали, что работа их ПВО не очень эффективна и даже призывали местных жителей сообщать о времени и локации, где отметили БпЛА.
- Впоследствии также стало известно, что Силы обороны поразили воинскую часть россиян в Евпатории. Агенты движения "Атеш" провели доразведку возле воинской части связи вблизи Евпатории. В частности, выяснилось, что удалось поразить пункт управления, отвечавший за защищенный канал связи с Кремлем, и в том числе за координирование ПВО всего полуострова. Также под удар попал глубинный бункер.