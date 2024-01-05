Летчики филигранно доставили ракеты, – Игнат прокомментировал массированный удар по оккупированному Крыму

В Крыму 4 января раздавались взрывы. В Воздушных силах прокомментировали работу лётчиков во время атаки, которую в России называют "самой массированной" за последнее время.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что операция в Крыму была тщательно спланирована силами обороны. В то же время он отметил, что летчики мастерски проделали свою работу.

Смотрите также Новая угроза с неба: какие баллистические ракеты Россия получит от Ирана, какие города под ударом Украины

Такая атака произошла не впервые

Игнат отметил, что вряд ли сможет рассказать больше, чем уже рассказал командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Летчики сделали то, что делают всегда – филигранно доставили ракеты в свое назначение,

– сказал спикер.

По его словам, такую атаку мы видим не в первый раз, ведь было поражение штаба Черноморского флота России и удары по российским кораблям. Юрий Игнат добавил, что оккупанты понимают, что мы можем их доставать и имеем для этого оружие. В то же время, Украина хочет еще лучшее оружие, чтобы доставать их еще дальше и мощнее.

Кроме того, 5 января в Крыму также объявляли воздушную тревогу, в частности, сирены звучали в Севастополе. По словам спикера Воздушных сил, хоть оккупационная власть и проводит так называемое задымление, однако дыма без огня не бывает. Игнат добавил, что люди там живут достаточно тревожно.

Взрывы в Крыму 4 января