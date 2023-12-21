Оккупанты заявили об атаке на нефтепровод "Дружба" в Брянской области

Российские телеграм-каналы начали писать, что якобы нефтепровод "Дружба" оказался под атакой. Пропагандисты заверили, что, мол, сработало их ПВО.

Телеграм-каналы отметили, что якобы дроны пытались атаковать вражескую нефтебазу в ночь накануне. Она расположена в Брянской области России на границе с Украиной и Беларусью, пишет 24 Канал.

Смотрите также СБУ и ВСУ атаковали аэродром в Морозовске: где расположен военный объект

Что известно об атаке на российский нефтепровод "Дружба"

Обломки БПЛА обнаружили в лесу возле нефтепровода на территории Новозыбковского района накануне (20 декабря – 24 Канал) в 11 часов утра. Беспилотник упал примерно в 40 километрах от границы, недалеко от поселка Дружба,

– заявили пропагандисты в телеграм-канале.

Они заверили, что якобы объект не получил никаких повреждений, пострадавших тоже не было.

Губернатор Брянской области Александр Богомазов традиционно обвинил в атаке Украину и заверил, что якобы неизвестный беспилотник был сбит над Суражским районом Брянской области.

"Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", – сказал прислужник Путина 21 декабря.

ГУР атаковало аэропорты в Москве

Источники 24 Канала в ГУР рассказали, что украинская разведка атаковала аэропорты Москвы. По данным разведчиков, информация оккупантов о якобы сбитии беспилотников – неправдива.

Из-за атаки 19 декабря в Москве объявляли план "Ковёр". В частности, оккупанты закрыли аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Все рейсы направлялись в аэропорт "Шереметьево", расположенный северо-западнее Москвы.

Кстати, в России план "Ковер" объявляют тогда, когда есть угроза поражения самолетов или зафиксировано пересечение границы России.