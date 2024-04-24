Спутник зафиксировал масштабный пожар в Смоленской области
Российские НПЗ снова оказались под ударом. Пожар в результате атаки дронов был такой силы, что его зафиксировал спутник.
Дроны СБУ в ночь на 24 апреля атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Смоленской области. Там хранили 26 тысяч кубометров топлива.
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Пожар зафиксировал спутник
Телеграмм-канал "Крымский ветер" показал спутниковые снимки пожара в Смоленской области, который возник в результате атаки дронов. Кадры еще раз подтверждают, что на месте вспыхнул масштабный пожар.
НПЗ в Смоленской области / Снимки "Крымского ветра"
Они также очертили территорию, которую мог охватить пожар. Она довольно большая, однако стоит понимать, что официальной информации пока не было.
В смоленской области горит НПЗ / Снимок "Крымского ветра"
Мониторинговая группа подробно показала составляющие НПЗ. Объект продолжает гореть. Кроме этого, там также показали, где расположен нефтеперерабатывающий завод.
Где расположен НПЗ / Снимок "Крымского ветра"
На этой карте можно увидеть, что нефтебаза расположена вблизи населенного пункта, но не в нем самом. К слову, российские нефтеперерабатывающие заводы переживают не лучшие свои времена. В течение последних недель они постоянно оказываются под ударом.
Результат ударов по НПЗ
- Дроновые атаки и наводнения в России сснизили показатели еженедельной переработки российской нефти до 11-месячного минимума. В то же время эти объемы все еще не критичны для экономики страны-агрессора.
- Об этом говорится в обзоре Института изучения войны. Аналитики ссылаются на данные агентства Bloomberg, которые свидетельствуют, что по состоянию на середину апреля, Россия перерабатывала 5,22 миллиона баррелей сырой нефти в сутки, что на 10 тысяч баррелей меньше среднего показателя в начале апреля.
- При этом усугубили ситуацию и наводнения. Так, в Оренбургской области 7 апреля был выведен из строя Орский нефтеперерабатывающий завод. Поэтому, уменьшение российских нефтеперерабатывающих мощностей заставило Россию импортировать бензин из Казахстана и Беларуси, чтобы избежать дефицита и сдержать рост внутренних цен на бензин.