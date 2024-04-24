Спутник зафиксировал масштабный пожар в Смоленской области

Российские НПЗ снова оказались под ударом. Пожар в результате атаки дронов был такой силы, что его зафиксировал спутник.

Дроны СБУ в ночь на 24 апреля атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Смоленской области. Там хранили 26 тысяч кубометров топлива.

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Пожар зафиксировал спутник

Телеграмм-канал "Крымский ветер" показал спутниковые снимки пожара в Смоленской области, который возник в результате атаки дронов. Кадры еще раз подтверждают, что на месте вспыхнул масштабный пожар.



НПЗ в Смоленской области / Снимки "Крымского ветра"

Они также очертили территорию, которую мог охватить пожар. Она довольно большая, однако стоит понимать, что официальной информации пока не было.



В смоленской области горит НПЗ / Снимок "Крымского ветра"

Мониторинговая группа подробно показала составляющие НПЗ. Объект продолжает гореть. Кроме этого, там также показали, где расположен нефтеперерабатывающий завод.



Где расположен НПЗ / Снимок "Крымского ветра"

На этой карте можно увидеть, что нефтебаза расположена вблизи населенного пункта, но не в нем самом. К слову, российские нефтеперерабатывающие заводы переживают не лучшие свои времена. В течение последних недель они постоянно оказываются под ударом.

Результат ударов по НПЗ