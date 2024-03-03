Трое вышли на связь: в ГСЧС рассказали, сколько еще людей под завалами в Одессе

В Одессе продолжается поисково-спасательная операция на месте разрушенной многоэтажки. Спасатели продолжают разбирать завалы, ведь под ними еще могут быть люди.

Известно, что в результате атаки “Шахедами” в Одессе погибло 10 человек, среди которых трое – дети. Как сообщили в ОВА, погибшему Тимофею было всего 4 месяца, Марку – 3 годика, а тело третьего 8-месячного ребенка обнаружили в 09:50 утром 3 марта.

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Сколько людей может быть под завалами

Как сообщили в ГСЧС, в воскресенье, 3 марта, на связь вышло 3 человека из перечня вероятных лиц, которые могут находиться под завалами.

Небольшая такая хорошая для нас новость, эти люди живы,

– добавили в ГСЧС.

Сейчас продолжается поисково-спасательная операция. По информации спасателей, под завалами могут быть еще 4 человека.

Как добавил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, эти три человека, которые вышли на связь, еще неделю назад выехали по делам. Жители дома об этом не знали, поэтому они были внесены в список пропавших без вести.

Говоря о пострадавших, Кипер добавил, что в больнице сейчас находятся 3 человека, другие – уже получили помощь и были отправлены в места временного пребывания.

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