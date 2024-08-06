Ночью враг снова атаковал Полтавщину: власти сказали, были ли попадания
6 августа 2024, 08:04Читати новину українською
Источник:Филипп Пронин
Российские оккупанты в ночь на 6 августа атаковали Полтавскую область. Власти региона рассказали о последствиях атаки.
Воздушная тревога в области звучала с 22:55 по 23:49 6 июня. Оккупанты вечером и ночью на 6 августа атаковали несколько областей Украины дронами-камикадзе типа "Шахед".
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Что известно об атаке на Полтавщину
Ночью (на 6 августа – 24 Канал) враг в очередной раз атаковал Полтавскую область. К счастью, без попаданий и пострадавших,
– заявили в ОВА.
Глава Полтавской ОВА не сказал, сколько целей сбили над регионом, однако поблагодарил ВСУ за защиту.
Генштаб Вооруженных Сил Украины рассказал утром 6 августа, что за прошедшие сутки на территории Украины уничтожили 36 вражеских беспилотников.
Россия атаковала Украину дронами и ракетами
- Вечером 5 августа в Киеве прогремели сильные взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростной цели.
- Также оккупанты атаковали Хмельницкую область. Там слышали взрывы после того, как на территорию области залетели вражеские дроны-камикадзе.
- На рассвете 6 августа Россия ударила по Сумам, хоть тревогу в регионе не объявляли. Однако военные предупреждали об угрозе применения Россией авиационных средств поражения для прифронтовых областей.