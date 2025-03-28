Удар по Полтаве: враг целенаправленно атаковал гражданскую инфраструктуру и нефтегазовые объекты
- Российские захватчики вечером 27 марта, применив БпЛА типа Shahed, массированно атаковали Полтаву.
- Оккупанты целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности.
Вражеские российские силы массированно атаковали "Шахедами" Полтаву. Они били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке, а также админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.
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Россияне атаковали "Шахедами" Полтаву
Вечером 27 марта российские захватчики в очередной раз атаковали "Шахедами" Полтаву.
"Военные России продолжают терроризировать гражданское, мирное население Украины. Российские захватчики совершили очередное военное преступление – применив БпЛА типа Shahed, массированно атаковали Полтаву", – говорится в сообщении Генштаба.
Российские войска целенаправленно нанесли удары по гражданской инфраструктуре и не только.
Целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности,
– сообщили в Генштабе детали атаки врага.
Там отметили, что российский агрессор цинично продолжает врать о своем стремлении к миру, одновременно дальше умышленно нападая на гражданские объекты, подвергая опасности мирное население.
"Оккупанты ежедневно совершают военные преступления на территории Украины. Они не имеют сроков давности. Их фиксируют, документируют и передают в соответствующие международные институты. Наказание неотвратимо", – резюмировали в Генштабе.
Напомним, что россияне вечером 27 марта снова прибегли к террору ударными БпЛА по мирным городам. Во время вражеской атаки взрывы прогремели в Полтаве.