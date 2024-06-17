Дроны ГУР ночью атаковали военные объекты в трех областях России, – источники
Беспилотники ГУР ударили по ряду важных объектов в России. В частности, под ударом находился тракторный завод в Липецке, который враг использует в военной сфере.
Ночью три области страны – агрессорки содрогались от взрывов. Как сообщили источники 24 Канала, спокойный сон у россиян украла украинская разведка, реализовавшая очередную операцию против военного потенциала врага.
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Серьезный удар по оккупантам
Утром минобороны России заявило, что над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями были сбиты дроны. В целом оборонное ведомство оккупантов отчиталось о 6 сбитых беспилотниках.
Три из них, по сообщению местных властей, летали над Липецкой областью. Губернатор области рассказал, что падение обломков БПЛА произошло в промышленной зоне Липецка. Жители города сообщали, что взрывы раздавались в районах Новолипецкого металлургического комбината и тракторного завода.
Здесь важно отметить, что эти предприятия давно используются врагом для усиления собственной армии.
Так, Новолипецкий металлургический комбинат – одно из крупнейших предприятий черной металлургии страны – агрессорки. Этот завод работает на военно-промышленном комплексе России и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье из этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и т.п.
Поражён был и ОАО "Липецкий трактор". В 2009 году из структуры общества было выделено производство шасси для военной техники "Липецкий завод гусеничных тягачей", оборонное предприятие, являющееся производителем модернизированных самоходных гусеничных тягачей для зенитно-ракетных комплексов С-300В, С-300ВМ и "Антей 2500".
Также громко было в Воронежской и Белгородской областях – последствия "прилетов" там еще уточняются.
Где еще взрывалось в России
- Под вечер в небе над Тихорецком, что в Краснодарском каре, звучали взрывы и звуки стрельбы, которые очень напугали россиян. Власти рассказали, что это ПВО боролась с вражеским дроном. Заметим, что возле Тихорецка расположены аэродром, арсенал вооружений, насосная станция нефтепровода.
- Также в это время произошла вспышка на подстанции в Ростове, в результате чего в городе исчезли свет и вода. Власти не признали "хлопок". Придумала другую историю о том, что якобы на территорию электроподстанции ветром занесло упаковочную пленку с соседней строительной площадки. В результате произошло кратковременное перекрытие изоляторов, повлекшее яркую вспышку.