Беспилотники ГУР ударили по ряду важных объектов в России. В частности, под ударом находился тракторный завод в Липецке, который враг использует в военной сфере.

Ночью три области страны – агрессорки содрогались от взрывов. Как сообщили источники 24 Канала, спокойный сон у россиян украла украинская разведка, реализовавшая очередную операцию против военного потенциала врага.

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Серьезный удар по оккупантам

Утром минобороны России заявило, что над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями были сбиты дроны. В целом оборонное ведомство оккупантов отчиталось о 6 сбитых беспилотниках.

Три из них, по сообщению местных властей, летали над Липецкой областью. Губернатор области рассказал, что падение обломков БПЛА произошло в промышленной зоне Липецка. Жители города сообщали, что взрывы раздавались в районах Новолипецкого металлургического комбината и тракторного завода.

Здесь важно отметить, что эти предприятия давно используются врагом для усиления собственной армии.

Так, Новолипецкий металлургический комбинат – одно из крупнейших предприятий черной металлургии страны – агрессорки. Этот завод работает на военно-промышленном комплексе России и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье из этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и т.п.

Поражён был и ОАО "Липецкий трактор". В 2009 году из структуры общества было выделено производство шасси для военной техники "Липецкий завод гусеничных тягачей", оборонное предприятие, являющееся производителем модернизированных самоходных гусеничных тягачей для зенитно-ракетных комплексов С-300В, С-300ВМ и "Антей 2500".

Также громко было в Воронежской и Белгородской областях – последствия "прилетов" там еще уточняются.

Где еще взрывалось в России